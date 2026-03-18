Israel.- AMP.- Un ataque con misil iraní deja dos muertos en la periferia de Tel Aviv

JERUSALEM, March 17, 2026 -- Missile debris falls after Israeli air defense systems launched interceptor missiles over Jerusalem, March 17, 2026. - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

El bombardeo en la ciudad deja otro herido y alcanza un vehículo de la Estrella de David Roja

La estación de tren de Tel Aviv registra daños y las autoridades ferroviarias suspenden temporalmente el servicio

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias de Israel han informado este martes de que al menos dos personas han muerto tras el impacto de un misil iraní en un área residencial de Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv.

"En Ramat Gan, personal médico y sanitario constata el fallecimiento de un hombre y una mujer con heridas graves por metralla", ha comunicado en redes el servicio de ambulancias de la Estrella de David Roja o Magen David Adom, que en un primer momento ha informado de que estas dos personas estaban "en estado grave".

Poco tiempo antes, el Ejército israelí había emitido un comunicado en el que anunciaba que había detectado el lanzamiento de misiles iraníes contra territorio israelí. "Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", señalaba la comunicación castrense.

El periódico israelí 'Times of Israel' ha identificado a las víctimas como un matrimonio septuagenario, que han sido alcanzados por el misil iraní mientras se dirigían a un refugio antibombas.

El servicio de ambulancias ha informado también de que un joven de 25 años ha resultado herido en Bnei Brak, también a las afueras de Tel Aviv. Además, un equipo móvil del Magen David Adom ha sido alcanzado por otro misil lanzado en la misma oleada.

Asimismo, la propia ciudad de Tel Aviv ha registrado múltiples daños, incluida la estación de tren. De hecho, las consecuencias del ataque en sus instalaciones han llevado a la autoridad ferroviaria israelí a suspender temporalmente el servicio, según ha recogido el propio 'The Times of Israel'.

Estos ataques iraníes, también han provocado incendios en las localidades de Petah Tikvah y Kafr Qasim, en el centro de Israel, donde los Bomberos trabajan actualmente para sofocar varios fuegos.

Los ataques de Irán contra diversos puntos del territorio israelí se han sucedido desde el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva sorpresa contra Teherán, por la que han muerto ya más de 3.000 personas en la República Islámica según la ONG de Derechos Humanos iraní Human Rights Activists in Iran (HRA), mientras que las autoridades iraníes cifran en 1.200 los fallecidos.