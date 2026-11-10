El bloque opositor a Netanyahu nomina a un exministro aliado de Eisenkot para presidir la Knesset

08 November 2026, Israel, Jerusalem: Israeli President Isaac Herzog receives former Israeli chief of staff and leader of the Yashar party, Gadi Eisenkot at the President's residence in Jerusalem, before tasking him with forming a government. Photo: Menahe - Menahem Kahana/dpa

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bloque opositor al primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, ha llegado a un acuerdo este martes para nominar al exministro Matan Kahana del partido Yashar, de Gadi Eisenkot, como próximo presidente de la Knesset, el Parlamento israelí.

La nominación de Kahana es fruto del acuerdo alcanzado tras días de negociaciones entre Yashar, que lidera con 21 escaños el bloque opositor, con B'Yachad, de Naftali Bennett y Yair Lapid; Los Demócratas, Yair Golan; y Yisrael Beitenu, de Avigdor Lieberman, y evidencia la influencia de Eisenkot, que retiene para sí uno de los primeros cargos que el nuevo bloque opositor puede arrebatar al Likud, el partido de Netanyahu.

De hecho, varias formaciones opositoras habían apuntado a que fuera el exprimer ministro Yair Lapid, de la segunda fuerza del bloque, el próximo dirigente de la Knesset, en el marco de la coalición que tiene que conformar Eisenkot y que para salir adelante necesitará del apoyo de partidos árabes o de diputados disidentes de formaciones judías.

La nominación busca dar así un golpe de efecto ante la sesión inaugural de la Knesset con la rápida sustitución del actual presidente, Amir Ohana, próximo a Netanyahu. Este paso se enmarca en el reparto de poder dentro de la coalición opositora que aspira a reemplazar al actual Ejecutivo, así, medios israelíes apuntan a que Lieberman pueda presidir la influyente comisión parlamentaria de Exteriores y Defensa.

El presidente de la Knesset se elige en una votación abierta en una sesión especial del pleno por mayoría simple de los diputados por lo que será necesaria el apoyo de los partidos árabes para que salga adelante.

Este mismo martes, Ahmad Tibi, uno de los líderes de Lista Conjunta, principal fuerza árabe, ha indicado que su coalición respaldará a Kahana en el cargo.

"El primer paso crucial que señala un cambio es la sustitución del presidente de la Knesset. El partido Yashar nos ha comunicado que será Matan Kahana. Le felicito y votaremos a su favor porque queremos formar parte del cambio", ha asegurado en declaraciones a la cadena Kan.

En todo caso, Ohana ha adelantado que solo se adelantará la votación para elegir a su sucesor si al menos 61 diputados firman una carta solicitándolo, por lo que ha apuntado a que la votación sobre el nuevo líder de la Knesset se realizará en la fecha en la que se forme Gobierno.

Kahana fue ministro de Servicios Religiosos entre 2021 y 2022 y es un ex militar y piloto de las Fuerza Aéreas Israelíes. En los últimos años ha pasado por distintas formaciones derechistas hasta recalar en el partido que lidera Eisenkot, quien ejerció como jefe del Estado Mayor de Israel entre 2015 y 2019.

La constitución del Parlamento pone en marcha los plazos para la elección de nuevo Ejecutivo, que tendrá ahora 28 días para elegir un Ejecutivo, que podría prorrogarse 14 días más por decisión presidencial.