Dimite la fiscal militar de Israel y admite haber filtrado un vídeo de una violación a un preso palestino

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la Fiscalía militar de Israel, Yifat Tomer Yerushalmi, ha presentado este viernes su dimisión y ha admitido haber filtrado hace un año un vídeo en el que se mostraba a varios soldados violando a un preso palestino en una cárcel del país, un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas.

Tomer Yerusahlmi, que será interrogada durante los próximos días en el marco de este caso, ha afirmado que comenzó a preparar su carta de renuncia el jueves y ha matizado que la misiva ha sido ya entregada al jefe del Ejército, Eyal Zamir, a medida que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmaba que sería cesada inminentemente.

Así, ha dicho ser "personalmente responsable" por la filtración del vídeo y ha explicado que aprobó la difusión del material en un intento por "contrarrestar la propaganda falsa que tenía como objetivo las fuerzas del Estado", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El caso, que ha hecho saltar las alarmas y ha provocado críticas por parte de la cúpula militar ante lo que consideran un documento que hace peligrar a las Fuerzas Armadas, llevó horas antes a Katz a anunciar que la fiscal no volvería a ocupar su cargo. En este sentido, ha asegurado que garantizará que se hace justicia contra "cualquiera que tome medidas contra los soldados del Ejército de Israel".

"Dada la gravedad de las sospechas (sobre la filtración) y lo delicado del cargo que ocupa para hacer cumplir la ley, no hay motivos para que regrese a su puesto", ha aseverado el ministro en un comunicado.

Así, ha afirmado que "tiene previsto iniciar cuanto antes el proceso para elegir al nuevo fiscal militar", que debe ser nombrado por el ministro de Defensa del país siguiendo las recomendaciones del jefe de las Fuerzas Armadas.

La medida llega tan solo dos días después de que las fuerzas de seguridad anunciaran la apertura de una investigación por la filtración del vídeo, en el que se muestra cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad.

Informaciones preliminares apuntan a que el documento gráfico habría sido filtrado por personas cercanas a la Jefatura de Policía después de que este fuera emitido en la cadena de televisión Channel 12 en agosto de 2024. Las pesquisas se encargan, además, de abordar si Tomer Yerushalmi estaba al tanto y si llegó incluso a ordenar la filtración del vídeo.