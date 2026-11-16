Dos líderes opositores acusan a Netanyahu de "un intento de golpe" durante la jornada de las legislativas

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

Eisenkot destaca que el primer ministro supone "una amenaza tangible" para la democracia y pide que no siga en el cargo "ni un minuto más"

La Policía israelí lanza una revisión interna de sus procedimientos en relación con las informaciones publicadas por Channel 12

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes opositores Yair Lapid y Yusef Jabarin, este último líder del partido árabe-israelí Lista Conjunta, han acusado este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "un intento de golpe" en relación con las informaciones en prensa sobre un intento de vincular a miembros de Raam para poder señalar a la comunidad árabe por fraude electoral en las legislativas del 27 de octubre.

Lapid, un ex primer ministro que en la actualidad es el copresidente de la coalición B'Yachad (Juntos), ha recalcado en un mensaje que "cuantos más detalles surgen, más claro está". "No fue un intento de afectar las elecciones, fue un intento de golpe", ha recalcado, en referencia a las informaciones publicadas el domingo por la cadena de televisión israelí Channel 12.

En este sentido, Jabarin ha destacado que estas "impactantes revelaciones" plantean "la grave sospecha de un intento de golpe de Estado por parte de Netanyahu" que habría implicado el uso delictivo de la Policía contra la población árabe y sus líderes". "Esta conducta es típica de regímenes oscuros y autoritarios", ha lamentado.

"Insto a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, a ordenar de inmediato una investigación sobre Netanyahu y su oficina", ha recalcado, antes de insistir en que el primer ministro habría estado detrás de "un libelo de sangre" contra la población árabe-israelí, que "demostró su sentido de responsabilidad" al acudir "en gran número" a las urnas.

"Si estos hallazgos se confirman, estaríamos ante un aparato delictivo que opera desde el mismo corazón del Gobierno para subvertir los resultados electorales. Todos los responsables deben rendir cuentas, incluido Netanyahu", ha esgrimido Jabarin, quien ha hecho hincapié en que el primer ministro "representa una amenaza real para todos" y ha pedido "apartarlo urgentemente" del cargo.

A las críticas se ha sumado el opositor Gadi Eisenkot, quien ha recibido mandato para intentar ensamblar el nuevo Ejecutivo tras las elecciones, quien ha sostenido en redes sociales que "la conducta del primer ministro saliente y de su círculo íntimo representa una amenaza tangible, directa e inminente para la democracia israelí".

"No existe ámbito alguno en Israel que no haya sido corrompido, distorsionado o subvertido en aras de la supervivencia política personal de Netanyahu. Se han descartado todos los frenos y contrapesos; se han traspasado todos los límites", ha lamentado, antes de reseñar que "bajo ninguna circunstancia debería Netanyahu permanecer al frente del Gobierno ni un minuto más".

"Bajo ninguna circunstancia debería Israel verse arrastrado a una nueva ronda electoral mientras él ocupe el cargo de primer ministro. Es evidente que, mientras él permanezca en el poder, no es posible celebrar elecciones justas y legítimas en Israel", ha esgrimido. "Esta es la consideración fundamental que guía todas las negociaciones de coalición que estoy llevando a cabo actualmente", ha explicado.

EISENKOT RECLAMA UNA "INVESTIGACIÓN INMEDIATA"

De esta forma, ha subrayado que este "grave" escándalo habría implicado "un presunto intento de subvertir las elecciones que habría incluido la fabricación de pruebas y el despliegue de fuerzas policiales contra ciudadanos árabe-israelíes sin las debidas órdenes judiciales de registro o detención". "Exijo una investigación inmediata sobre este asunto, así como que la Policía de Israel y el Shin Bet ofrezcan una aclaración urgente respecto a los detalles que han trascendido", ha añadido.

"Trabajaré para establecer una comisión de investigación que examine la implicación y la injerencia de la oficina del primer ministro durante la jornada electoral, así como la actuación de los organismos de seguridad tanto en los días previos como durante dicha jornada", ha reiterado Eisenkot, a lo que el Likud de Netanyahu ha respondido tildando estas palabras de "desenfrenada incitación".

Así, el partido de Netanyahu ha remarcado que "mientras el primer ministro tiende la mano en favor de la unidad, Eisenkot y sus allegados emiten a diario declaraciones, cargadas de veneno, que resultan tanto incendiarias como incitadoras", antes de insistir en sus acusaciones sobre un supuesto fraude electoral.

El Likud ya rechazó el domingo el contenido del "artículo falso" de Channel 12 y defendió la labor de Ido Norden, un responsable de la oficina de Netanyahu que, según la citada cadena, habría sido quien puso a la Policía en contacto con una fuente de Inteligencia para denunciar supuestas irregularidades, lo que desencadenó registros y detenciones basadas en acusaciones que después se demostraron infundadas.

Al menos catorce agentes irrumpieron en los domicilios de los activistas del partido Raam en el sur de Israel sin orden judicial. Uno de los detenidos es el médico Sayaf Abu Riash, vecino de Rahat. Durante la grabación de la operación se puede escuchar a su esposa, Miriam, preguntar si tenían orden judicial o de arresto. Abú Riash solo fue puesto en libertad seis días después, ya sin opción para votar.

El jefe de los servicios secretos israelíes, David Zini, pidió incluso escuchas contra cinco diputados árabe-israelíes por supuesta injerencia extranjera en las elecciones, pero la Fiscalía lo impidió. Ahora los investigadores están examinando si se proporcionó deliberadamente información de Inteligencia que apoyaba estas detenciones en plena jornada electoral.

INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA

En este contexto, la Policía de Israel ha anunciado una revisión de "todos los aspectos sistemáticos, organizativos y relativos a la cadena de mando" en relación con las acusaciones, en una investigación interna sobre el supuesto papel que habría jugado la oficina de Netanyahu en los citados arrestos.

"En respuesta a publicaciones y acusaciones relativas al desarrollo de las elecciones de 2026, la Policía de Israel subraya su compromiso absoluto con el mantenimiento de la integridad y la total transparencia de los comicios", ha dicho en un comunicado, en el que ha incidido en que las operaciones policiales durante la jornada electoral "fueron llevadas a cabo con total transparencia y en línea con la ley".

Así, ha destacado que el jefe de la Policía, Daniel Levy, ha ordenado a su 'número dos', Yair Hezroni, una "revisión exhaustiva" sobre las informaciones publicadas por Channel 12, un proceso que "incluirá procedimientos de toma de decisiones, cadena de mando y mecanismos para las operaciones conjuntas de las unidades relevantes", "sin interferir en las investigaciones en marcha".

La Policía ha recalcado en su comunicado, publicado a través de redes sociales, que Hezroni deberá presentar sus hallazgos en un plazo de una semana, antes de insistir en que "la Policía seguirá llevando a cabo sus labores de forma oficial, objetiva, imparcial y en línea con la ley".

El Likud de Netanyahu ha acusado a los partidos árabe-israelíes de un supuesto fraude en las elecciones, en las que la Lista Conjunta --integrada por tres formaciones-- y Raam se hicieron con una cifra récord de 19 escaños, configurándose como elementos clave de un posible Ejecutivo de coalición encabezado por Eseinkot que saque del poder al actual primer ministro.