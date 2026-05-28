Israel.-AMP.-Imputado un asesor de Netanyahu acusado de difundir documentos clasificados y "poner en peligro al Estado"

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - GOBIERNO DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Israel ha presentado cargos este jueves contra Yonatan Urich, uno de los asesores del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que estaban siendo investigados por la supuesta filtración a medios de comunicación de información favorable a Qatar a cambio de grandes sumas de dinero procedentes de Doha, lo que habría "puesto en peligro al Estado".

Urich habría colaborado con el exportavoz de la oficina del primer ministro Eli Feldstein para extraer información sensible en materia militar y entregársela posteriormente a la prensa extranjera, entre ellos el diario alemán 'Bild', para "moldear a la opinión pública" israelí, según informaciones del diario 'Haaretz'.

El propio Netanyahu ha descrito este caso en el pasado como un "farol" después de que ambos fueran detenidos después de que las fuerzas de seguridad hallaran indicios de que habían estado trabajando para una empresa qatarí que buscaba colocar noticias en la prensa israelí. Desde que comenzaron las pesquisas, el primer ministro ha criticado a las fuerzas de seguridad y ha recalcado que se trata de una "cada de brujas".

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, ha criticado la decisión de la Fiscalía y ha señalado que imponer este tipo de medidas de forma "selectiva" es constitutivo de delito, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Levin ha afirmado así que "nada puede compensar el sufrimiento y el dolor que se le ha causado tanto a él como a su familia simplemente por el hecho de haber trabajado con el primer ministro". "Confío en la detemrinación de Yonatan de lograr que se arroje luz sobre este asunto", ha sostenido.

Varios ministros del Gabinete de Netanyahu se han sumado a sus críticas. Es el caso de la ministra de Transportes, Miri Regev, que ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales que Urich "siempre trabaja con dedicación y profesionalismo". "Atribuirle la intención de dañar la seguridad estatal carece de base legal alguna y se aleja completamente de la realidad", ha aclarado.

"No existe explicación lógica alguna, más allá de la persecución contra el primer ministro y contra los miembros de su oficina. Al final, la verdad prevalecerá", ha manifestado.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Amir Ohana, ha acusado a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, a la que el propio Gobierno destituyó, de "utilizar de forma maliciosa el sistema judicial como arma contra un espectro político: la parte que, acertadamente, la cesó".

Además, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha atacado a la fiscal y ha recalcado que "no cree ni una sola palabra" que salga de ella: "Yonatan Urich es un amante de Israel, un profesional al que la fiscal general, que fue cesada, quiere expulsar de la oficina del primer ministro a toda costa", ha aseverado.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Mientras, la oposición ha acusado a Netanyahu y su círculo más cercano de poner en peligro la seguridad estatal y de "no cooperar" deliberadamente con la Justicia y las investigaciones abiertas por el caso contra Urich.

"El primer ministro no puede respaldar a una persona acusada de dañar deliberadamente al Estado de Israel", ha lamentado el líder de la oposición, Yair Lapid, que ha acusado a las personas cercanas al mandatario de estar "hundidas en la corrupción, la decadencia y la defensa única de sus intereses personales en vez de los de la población".

El líder de los Demócratas, Yair Golan, ha advertido de que en "un país normal, lo lógico es que el primer ministro suspenda directamente a asesores posiblemente implicados en estos actos y coopere con las investigaciones". Sin embargo, ha sostenido, Netanyahu "está actuando como si el Estado de Israel fuera su propiedad privada y la ley no se aplicara a sus socios".

Urich, que trabajó como asesor estratégico de Netanyahu y también director de campaña del partido Likud, habría contribuido a la filtración que tuvo lugar en 2024 y que incluía información militar clasificada, la cual versaba sobre el supuesto plan del entonces líder de Hamás Yahya Sinwar para huir junto a varios rehenes israelíes a través del corredor de Filadelfia --unas informaciones que podrían haber sido manipuladas--.