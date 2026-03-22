Israel.- AMP.- Investigan la causa de la muerte de un israelí durante ataques de con proyectiles de Hezbolá

Archivo - KHIAM, Oct. 14, 2023 -- This photo taken on Oct. 13, 2023 in the Lebanese town of Markaba shows fire burning near an Israeli military site in the Israeli town of Misgav Am during an exchange of missile shelling between Hezbollah and Israel. The - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años identificado como Ofer Moskovitz ha fallecido este domingo en el norte de Israel durante un nuevo ataque de proyectiles de las milicias libanesas de Hezbolá, aunque las autoridades israelíes invesigan la posibilidad de que la causa de la muerte sea el fuego amigo, concretamente un disparo de la artillería israelí.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo una investigación conjunta con todos los organismos pertinentes tras el impacto ocurrido esta mañana en Misgav Am, en el que falleció un civil israelí. Se está examinando la posibilidad de que se trate de un ataque de nuestras fuerzas", ha publicado en la tarde del domingo el Ejército israelí.

Hezbolá, por contra, ha explicado que ha atacado cuarteles y posiciones militares del Ejército israelí empleadas como punta de lanza para sus operaciones en el sur libanés.

La explosión ha ocurrido en la localidad de Misgav Am, cuando un proyectil ha alcanzado el vehículo en el que se encontraba el fallecido sin que sonaran las alarmas de ataque aéreo.

Misgav Am fue escenario después de un segundo ataque con misiles, al tiempo el que el servicio de Emergencias israelí, el Magev David Adom, confirmó la muerte del individuo. Una tercera oleada habría alcanzado más tarde la zona.

Hezbolá ha confirmado que Misgav Am ha sido el objetivo de un ataque contra una "concentración de militares israelíes". También ha informado de un segundo bombardeo contra posiciones del Ejército israelí en Jirbet al Manara, frente a la ciudad fronteriza de Hula y de otro ataque contra militares israelíes en un cuartel de Ramot Naftali, también en el norte de Israel, una región sujeta a enormes restricciones de acceso y empleada fundamentalmente para operaciones militares desde el estallido de la guerra de Gaza en 2023.