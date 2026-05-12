Israel aprueba la creación de un tribunal militar que juzgue a implicados en los ataques del 7 de octubre

Archivo - RUSSIA, ST PETERSBURG - JUNE 16, 2025: A view of the Consulate General of Israel on Khersonskaya Street. The Consulate General of Israel in St Petersburg suspends work on 16 June - Europa Press/Contacto/Alexander Demianchuk

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel ha aprobado la creación de un tribunal militar especial para juzgar a cientos de supuestos implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance de las autoridades israelíes, pudiendo enfrentarse algunos de ellos a la pena de muerte.

Lo ha hecho con 93 votos a favor de los 120 legisladores de la Knesset, según ha recogido el diario 'The Times of Israel', que agrega que los juicios serán públicos y retransmitidos, algo poco usual en el país.

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, se ha referido a esta aprobación como "uno de los momentos más importantes de la actual Knesset", asegurando que con ella "se hará justicia y la historia de esta terrible masacre se contará al mundo entero durante generaciones".

La oficina de una de las promotoras de este proyecto de ley, Yulia Malinovsky, ha estimado en más de 300 el número de acusados, entre los cuales se encontrarían presuntos integrantes de la Nukhba, brazo armado de Hamás.

Entre los cargos a juzgar en este tribunal que se ubicará en Jerusalén se encuentran las agresiones contra el pueblo judío, así como los crímenes de guerra y contra la humanidad.

Entre las voces de la oposición al proyecto destaca el diputado árabe-israelí Ahmad Tibi, quien ha asegurado que él mismo ha perdido a familiares en Gaza y no utiliza tales hechos "con fines políticos" ni tampoco busca "venganza".

HAMÁS CRITICA LA LEGISLACIÓN "FASCISTA Y RACISTA"

Por su parte, Hamás ha criticado la legislación "fascista y racista" aprobada por la Knesset, que ha descrito como "una peligrosa escalada" y "un nuevo crimen que se suma al largo historial de crímenes de guerra de la ocupación y a las violaciones sistemáticas contra el pueblo palestino".

"Afirmamos que esta ley es nula y que constituye una violación flagrante de todas las leyes y convenciones internacionales, especialmente las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que las competencias dadas a los tribunales militares "revelan la naturaleza vengativa y racista del sistema de ocupación".

Así, el grupo islamista ha subrayado que esta legislación "confirma los intentos del Gobierno fascista de ocupación de legitimar el asesinato de presos palestinos y convertir los tribunales en herramientas de venganza y abuso, lejos de cualquier estándar de justicia o un juicio justo", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Esta legislación refleja además los esfuerzos de la ocupación para evitar cualquier camino para un intercambio de prisioneros, excluyendo explícitamente a los prisioneros de la 'Inundación de Al Aqsa' --nombre que da el grupo a los ataques del 7 de octubre de 2023--", ha argumentado.

Por ello, Hamás ha alertado sobre las "graves repercusiones de esta ley racista" y ha agregado que "la política de terrorismo y legislación fascista no podrá quebrar la voluntad dle pueblo palestino ni disuadirlo a la hora de continuar su lucha legítima hasta lograr todos sus derechos nacionales".

"Pedimos a Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional (TPI), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a todas las organizaciones internacionales de Derechos Humanos que cumplan sus responsabilidades legales y morales y adopten medidas inmediatas para detener y revocar esta legislación criminal", ha subrayado.

En este sentido, ha reclamado a la comunidad internacional que "haga que los líderes de la ocupación rindan cuentas por sus crímenes contra los prisioneros palestinos y les entreguen protección internacional". "El silencio de la comunidad internacional ante estas políticas racistas llevan al gobierno ocupante a persistir en sus crímenes y violaciones"; ha remachado.

La luz verde a la creación de este tribunal llega después de que el Parlamento israelí aprobara un proyecto de ley que prevé la pena de muerte para los palestinos condenados por homicidio en casos de "terrorismo", una norma solo aplicada en los tribunales militares de Cisjordania, que únicamente juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.