Israel aprueba su mayor presupuesto con una cifra récord en materia de Defensa

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel ha aprobado el presupuesto estatal para 2026 en su última lectura, en una votación tomada con 62 votos a favor y 55 en contra y que evita la caída del Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y la convocatoria de elecciones anticipadas.

El mayor presupuesto en la historia de Israel cuenta con 850.600 millones de shekel (235.340 millones de euros) y ha sido defendido por el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, que ha definido el proyecto como "un presupuesto que vela por el bienestar de todos y combate el coste de la vida".

"Estamos aprobando este presupuesto bajo un Gobierno que cumplirá su mandato completo y completará su misión en materia de seguridad, economía y reforma del sistema judicial. Quien vote en contra vota en contra de la seguridad de Israel, en contra de la reducción de impuestos para los trabajadores israelíes y en contra de la tributación de los bancos", ha afirmado.

Por contra, el líder de la oposición, Yair Lapid, ha criticado la medida y la ha tachado como "el mayor robo en la historia del Estado", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El ex primer ministro Naftali Bennnett ha lamentado la medida: "El Gobierno de la glotonería y la evasión ha llevado a cabo un robo".

El texto aprobado incluye también una cifra récord de fondos para el Ministerio de Defensa, que recibirá más de 142.000 millones de shekel (39.000 millones de euros), un 20% más, además de 22.000 millones (6.087 millones de euros) en gastos dependientes de los ingresos y 82.200 millones (22.387 millones de euros) para compromisos de gasto a largo plazo.

La votación ha tenido lugar tras más de 14 horas de obstrucción parlamentaria por parte de la oposición y múltiples interrupciones provocadas por las sirenas que alertaban del lanzamiento de misiles balísticos iraníes, lo que ha obligado a detener la sesión repetidamente.

Las encuestas ciudadanas indican que si bien la población apoya mayoritariamente la guerra, el Gobierno de Netanyahu y los miembros de la coalición estarían perdiendo respaldos.

Uno de los puntos más controvertidos incluye la partida presupuestaria destinada a instituciones ortodoxas --unos 800 millones de shekel (unos 221 millones de euros)--. Con esta cuantía, el Gobierno busca proporcionar fondos a la comunidad haredí después del bloqueo de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, debido a la negativa de estos miembros a ser reclutados.

PARTIDA DE 41 MILLONES PARA LA COMPRA DE ARTILLERÍA

Asimismo, el paquete incluye 150 millones de shekel (unos 41 millones de euros) para la compra de munición y miles de proyectiles de artillería a medida que avanzan las ofensivas en Líbano e Irán. Esta compra responde a un acuerdo alcanzado con la empresa israelí Elbit Systems.

El material en cuestión incluye proyectiles de 155 milímetros producidos por la citada compañía, lo que dará trabajo a miles de trabajadores, según destaca el documento difundido por la oficina de Netanyahu, que busca "depender menos" de empresas extranjeras.

"Esto se enmarca en la estrategia encabezada por el ministro Israel Katz y el general Amir Baram para reducir la dependencia de fuentes externas de munición y hacer crecer la producción base de defensa doméstica", ha explicado.