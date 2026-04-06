Israel confirma la muerte de los cuatro desaparecidos en Haifa por el impacto de un misil iraní

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han confirmado que los cuerpos sin vida de las cuatro personas que se encontraban en paradero desconocido por el impacto de un misil lanzado por Irán contra la ciudad israelí de Haifa, en el noroeste del país, han sido recuperados este lunes de entre los escombros del edificio alcanzado por el proyectil.

Así lo ha indicado el Servicio de Bomberos y Rescate israelí, que ha anunciado que, tras horas de esfuerzos realizados de forma coordinada con el Ejército, los operativos "han hallado los cuerpos sin vida de los desaparecidos, cuyos restos han sido extraídos y recuperados con éxito.

El primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha lamentado las muertes tras mantener una conversación con el alcalde de Haifa, Yona Yahav, al que ha trasladado su "más profundo pesar" por la "terrible pérdida de cuatro vidas en Haifa".

"Me hizo algunas peticiones, e inmediatamente he dado instrucciones al director general de mi oficina para que haga todo lo posible por brindar asistencia tanto a las familias como al municipio afectado", ha declarado, según un comunicado.

No obstante, ha vuelto a recalcar que "lo más importante, y es una regla simple e inquebrantable, es que quede constancia de que si se siguen las instrucciones del Ejército, las probabilidades de resultar heridos son prácticamente nulas".

Así, ha pedido a la población "mantenerse en zonas protegidas". "Pido a todos los ciudadanos de Israel, en particular a los residentes del norte que están atravesando esta dura experiencia, que sigan las instrucciones del Mando del Frente Interno", ha aclarado. "Sé lo difícil que es para ustedes", ha zanjado.