Israel.-AMP.- Israel fija en 30.000 millones de euros el presupuesto en defensa para el año 2026 pese al alto el fuego

Archivo - Militares israelíes en la Franja de Gaza - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han fijado este viernes en 112.000 millones de shekels (cerca de 30.000 euros) el presupuesto en defensa de cara al año 2026 a pesar del alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza.

Los ministros de Defensa y Finanzas, Israel Katz y Bezalel Smotrich, respectivamente, han llegado finalmente a un acuerdo sobre esta cuantía, por lo que la partida presupuestaria total --que ya ha sido aprobada por el Gobierno-- ha quedado desbloqueada tras varios encontronazos por la cuantía destinada a la financiación militar. Esto supone un aumento significativo respecto a los 90.000 millones de shekels (23.900 millones de euros) planteados inicialmente.

"En el marco de las conversaciones entre Katz, Smotrich y altos cargos de los Ministerios de Defensa y Finanzas, se ha acordado el marco presupuestario de defensa para el próximo año", ha indicado previamente la oficina de Katz en un comunicado, que establece que la cuantía se basa en la "operatividad de unos 40.000 reservistas" y se centra en "aliviar la carga" para los efectivos en un "contexto de guerra".

El paquete presupuestario establece un total de unos 725.000 millones de shekels (192.000 millones de euros), que se distribuirá en tres años. La partida de defensa permitirá "fortalecer a las fuerzas de seguridad en Cisjordania para la pavimentación de caminos y la realización de proyectos fronterizos", tal y como recoge el documento.

"Seguiremos actuando con determinación para reforzar las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dar respuesta completa a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes", ha afirmado Katz. El Gobierno tenía hasta marzo para aprobar los presupuestos y evitar la convocatoria de elecciones.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Por su parte, el líder opositor, Yair Lapid, ha criticado los "presupuestos de la corrupción" y ha criticado que el Gobierno "aumente los impuestos a todos los ciudadanos de Israel" para "cubrir los costes que suponen las acciones de los desertores haredíes".

"Ni siquiera han considerado recortar en las oficinas guberanmentales o librarse de fondos de coalición que sirven de corruptelas", ha apuntado, al tiempo que ha abogado por "resolver esto en el próximo gobierno". "Propondremos un presupuesto que recoja cambios y refleje las prioridades nacionales", ha dicho.

El ex primer ministro Naftali Bennett ha rechazado la medida y la ha tildado como un "presupuesto de protección para un Gobierno que ha sido extorsionado por los desertores del Ejército", palabras con las que se ha referido también a la comunidad de judíos ortodoxos. "Quieren llevar a la quiebra a aquellos que sí que sirven al Ejército", ha recalcado.