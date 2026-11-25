Archivo - TEL AVIV, May 30, 2019 Avigdor Lieberman, leader of Yisrael Beiteinu party, gestures during a press conference in Tel Aviv, Israel, May 30, 2019. The Israeli parliament, the Knesset, approved Wednesday night a law for its dissolution, less than - Gil Cohen Magen / Zuma Press / Europa Press

Denuncia que Netanyahu "se aferra al poder a toda costa" tras lanzar nuevas alertas sobre la amenaza que supone Teherán

Pide formar un Gobierno con una "mayoría clara judía"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, ha afirmado este miércoles que no hay justificación para un ataque contra Irán, uniéndose así a las críticas lanzadas por Gadi Eisenkot contra el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, por alarmar sobre la supuesta amenaza que representa Teherán.

"Las declaraciones sobre la posesión de armas químicas por parte de Irán son graves, pero, desde el punto de vista de los servicios de Inteligencia y de las capacidades operativas, no existe justificación para que Israel lleve a cabo un ataque unilateral a corto plazo", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mismo avisa de que tanto Netanyahu como su ministro de Defensa, Israel Katz, "se aferran al poder a toda costa, y la responsabilidad y la sensatez no son precisamente sus puntos fuertes". "La ambición desmedida de poder les está haciendo perder la cabeza", ha incidido, apuntando a las reiteradas alertas de Netanyahu en este sentido.

Así las cosas, el exministro israelí que ya tiene un pacto con Eisenkot de cara a formar el próximo Ejecutivo israelí ha reconocido su "asombro" con las declaraciones y actuaciones de Netanyahu y Katz, tras enumerar que han lanzado denuncias de fraude electoral, ataques a la minoría árabe y alentado el temor de una amenaza iraní inminente contra Israel.

"A la luz del comportamiento de ambos, no me sorprendería que algún día descubramos que también han utilizado y siguen utilizando al Mossad, al Shin Bet y a otros organismos contra los líderes del bloque del cambio", ha pronosticado, en referencia al uso de los resortes del poder contra los partidos opositores.

Eisenkot ha evitado seguir la línea de Netanyahu sobre una amenaza inminente por parte de Teherán y por contra ha apuntado que hay que"centrarse en el uranio" que es "la amenaza más grave a la que se enfrenta" su país.

Por su lado, el primer ministro en funciones ha acusado a su rival de "minimizar" el peligro que representa Irán, en medio de las conversaciones para un Ejecutivo de unidad, una postura que Netanyahu considera que rompe el consenso básico para "garantizar la existencia del Estado de Israel frente a las graves amenazas que lo rodean".

PIDE FORMAR GOBIERNO CON UNA "MAYORÍA CLARA JUDÍA"

En lo que respecta a las negociaciones para el próximo Ejecutivo, Liberman ha insistido en que es posible formar un Gabinete con "una clara mayoría judía" para finales de la próxima semana, en lo que se entiende como una apertura a pactos con formaciones árabes, que hasta el momento marcaba como una línea roja.

En todo caso, Liberman ha criticado que Eisenkot, en el marco de las negociaciones a varias bandas, esté inmerso en conversaciones con el Likud de Netanyahu, lamentando que estos contactos dan "legitimidad" al primer ministro en funciones.

"No creo que tengamos que negociar con Bibi. Debe rendir cuentas por la catástrofe del 7 de octubre y por el desastre diplomático que nos ha convertido en parias internacionales", ha criticado en declaraciones a la emisora pública Kan.