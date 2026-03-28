Al menos un muerto y cuatro heridos en diferentes ataques de Irán contra varios puntos de Israel

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas a causa de los ataques efectuados en la noche de este viernes por Irán contra territorio israelí, en el marco de la guerra desatada hace un mes por el lanzamiento de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

"Los técnicos de emergencias médicas y los paramédicos de la Magen David Adom (MDA) --la Estrella de David Roja-- han certificado la muerte de un hombre de unos 60 años en Tel Aviv, y están prestando asistencia médica a dos heridos leves en otro lugar del centro de Israel", ha anunciado el organismo en redes sociales tras el "lanzamiento de misiles" hacia el centro del país.

"Cuando llegamos al lugar, vimos a un hombre de unos 60 años tirado en el suelo, inconsciente y con heridas muy graves. Sus lesiones eran de gravedad crítica y no nos quedó más remedio que certificar su fallecimiento en el lugar de los hechos", ha relatado Shai Bachar, técnico de emergencias de MDA.

Los servicios médicos han atendido también a otras dos personas que han sufrido heridas leves a causa de los fragmentos que cayeron tras la intercepción de un misil iraní en Kuseife, en el sur de Israel.

Tras los ataques de este viernes contra territorio israelí, el Ejército del país hebreo ha informado en redes de que sus tropas están atacando "objetivos del régimen terrorista iraní en todo Teherán".

Las autoridades de Irán han confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra su territorio, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.