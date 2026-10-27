Netanyahu acude a votar junto a su mujer en Jerusalén y reafirma la importancia de una alta participación

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a su mujer, Sara, durante las elecciones de este martes en Israel. - Haim Zach/Israel Gpo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acudido este martes a votar junto a su mujer, Sara, en Jerusalén, desde donde ha reafirmado la importancia de una alta participación en el marco de la intensa jornada electoral que se está desarrollando en el país.

"¡Id a votar!", ha subrayado ante la prensa tras depositar su voto, al tiempo que ha alertado de que los votantes árabes están "yendo corriendo a votar", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

El mandatario, que ha acusado al partido Raam --de corte islamista y conservador-- de "tratar de robar las elecciones" después de que varios miembros de la formación fueran detenidos por intentar presuntamente sobornar a votantes. "Es algo grave. Es delictivo. Os estoy avisando", ha apuntado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el electorado de la zona del Neguev está conformado por grandes poblaciones de árabes y no de judíos, si bien no se ha referido a ningún dato concreto o estadística. "Hay que ir a votar. Ni playa ni barbacoa, que todo el mundo vaya a votar al Likud", ha declarado al pedir el voto para su partido.

"Lo que está en juego es el futuro de nuestro Estado judío", ha insistido, antes de advertir de que la posible victoria de partidos sionistas de la oposición o partidos árabes "traerá el final del Estado tal y como lo conocemos".

EL "MOMENTO MÁS CRÍTICO" PARA EL PAÍS

Este mismo martes por la mañana, el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, principal favorito de la oposición para ganar la contienda, ha acudido también a votar junto a su esposa, Hana, en la ciudad de Herzliya. "He estado en la ciudad sureña de Ofakim, en la frontera con Gaza. La gente no se atreve a acercarse a la zona tres años después de los ataques del 7 de octubre", ha lamentado.

"He ido a otras ciudades y, desafortunadamente, hemos visto colas excesivamente largas para votar", ha manifestado, antes de instar a la población a "no dejarse engañar por la campaña del miedo de Netanyahu". "Lo hace en todas las elecciones. Estamos ante el momento más crítico desde que se fundó Israel", ha sostenido.

Su partido ha acusado a Netanyahu de sentar las bases "para poner en tela de juicio los resultados electorales" con "acusaciones falsas de fraude", en un intento más por "socavar la confianza de la población" en el proceso electoral y los resultados que de él se desprendan.

"Netanyahu ya está entrando en pánico y ha empezado a crear historias y a decir que las elecciones están siendo robadas. Esto no es accidental, está ya sentando las bases por si decide desafiar los resultados", ha lamentado la formación en un comunicado que llega después de que tanto el primer ministro como su partido hayan acusado a sus rivales políticos de intentar "robar" los comicios.

Es por ello que ha instado a sus seguidores a contribuir a lograr una victoria "contundente" para que "Netanyahu no tenga posibilidad de disputar nada". "El margen debe ser enorme para que el liderazgo no pueda ser manipulado", ha reivindicado.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha pedido a sus seguidores salir a la calle para votar por su formación, el partido Otzma Yehudit, y lograr así "hacer frente al tirón enloquecido en las comunidades árabes".

En un vídeo difundido en redes sociales ha asegurado que el "momento ha llegado". "Si quieres un país judío y sionista, si no quieres que se quede en manos de Mansur Abbas y Ahmad Tibi, sal a votar", ha aclarado.