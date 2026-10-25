Netanyahu advierte de un "segundo holocausto" y un ataque nuclear en Tel Aviv a dos días de las elecciones

Publicación de Benjamin Netanyahu generada por IA con una bomba nuclear estallando sobre Tel Aviv - X

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha publicado en redes sociales este domingo, a dos días de las elecciones generales israelíes, una imagen generada por IA de una explosión nuclear sobre Tel Aviv y ha advertido de un "segundo holocausto" provocado por Irán si no gana la votación.

"Si los iraníes consiguen armas nucleares nada más importará. Todo lo demás palidece en comparación con el peligro existencial que representan Irán y el eje chií", ha advertido Netanyahu en el mensaje que acompaña a la imagen.

Se ha referido también a los diferentes casos de corrupción que tiene abiertos como "una enorme cortina de humo" que está "diseñada para desviar la atención del asunto más importante de todos: terminar la tarea en Irán". "Si cayeran dos bombas nucleares en el centro del país, ¿a quién le importarían estas controversias triviales y vacías?", ha argüido.

Netanyahu considera que Israel tiene los dos años de mandato que le quedan al presidente estadounidense, Donald Trump, para "completar el trabajo en Irán".

"La mano de cualquiera que se preocupe por su propia supervivencia física, o por la de su familia y sus seres queridos, debería temblar en la duda antes de elegir a alguien incapaz de completar esta misión", ha advertido.

Ya por la noche, en un programa televisivo, ha denunciado que Irán ha publicado este mismo domingo un vídeo en el que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei "ordena lanzar bombas atómicas sobre Israel". "Han renovado su programa nuclear (...). Como un luchador herido puede intentar un último ataque desesperado y destruirnos. O nos destruyen o destruimos esta secta venenosa que ha consagrado 'muerte a Israel' en su bandera", ha advertido.

Sin embargo, un gobierno de la oposición "no lo va a hacer". "Solo nosotros lo haremos", ha asegurado antes de revelar que ya ha ordenado al Mossad y a las Fuerzas Armadas "derribar al régimen", "la única forma de poner fin a esto". "Estas elecciones tratan sobre la existencia de Israel", ha recalcado.

Una vez "completada la misión" los países árabes se unirán a los Acuerdos de Abraham, ha augurado. En cambio, un gobierno de la oposición "dará la autonomía árabe a Galilea y al Neguev, ha advertido.

UN NETANYAHU HISTÉRICO

El presidente del partido Yashar, Gadi Eisenkot, ha criticado el mensaje "histérico" de Netanyahu. "Ese el mismo método de mentir y asustar que utiliza en cada campaña electoral. Esta vez amenaza a los ciudadanos israelíes con una destrucción masiva después de fracasar en su intento de lograr los objetivos de la guerra en Irán", ha planteado.

También ha respondido a Netanyahu el presidente del Partido Demócrata, Yair Golan. "Pido que le mantengan alejado de las redes sociales. Él mismo y quienes lo rodean están perdidos", ha apuntado. "El martes vamos a reemplazar a quienes siembran el pánico y a restablecer la seguridad y la cordura en Israel", a añadido.

Mientras, y tras el multitudinario acto del sábado en Tel Aviv, las familias de las víctimas y secuestrados han pedido este domingo a la población recordar a sus seres queridos antes de votar.