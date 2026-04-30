April 30, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians take part in a solidarity stand in support of the 'Global Resilience Flotilla' in western Gaza City, on April 30, 2026. Participants raised slogans condemning the Israeli army's in - Omar Ashtawy / Zuma Press / Europa Press / Contact

"Continuarán viendo Gaza desde YouTube", dice

Los activistas desembarcarán en Grecia "en las próximas horas"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido este jueves el trabajo de la Marina en el marco de la detención de cerca de 175 activistas, entre ellos una treintena de españoles, que iban a borod de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, interceptadas de madrugada en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

"Todo mi reconocimiento a nuestra Marina. Les ordené impedir que una flotilla de partidarios del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) llegara a las costas de Gaza. La misión se llevó a cabo con éxito", ha expresado en un mensaje difundido en redes sociales.

El primer ministro ha afirmado así que "ningún barco ni ningún partidario de Hamás" ha logrado entrar en territorio israelí o en sus aguas territoriales. "Fueron desviados y regresarán a sus países de origen. Continuarán viendo Gaza desde YouTube", ha sentenciado.

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha explicado en un mensaje publicado en redes sociales que, "en coordinación con el Gobierno de Grecia", los miembros de la flotilla desembarcarán en una playa griega "en las próximas horas".

"Agradecemos al Gobierno griego su disposición a recibir a los participantes de la flotilla. Hacemos un llamamiento a cualquiera que no esté interesado en provocaciones, sino en la ayuda humanitaria a Gaza a hacerlo a través de la Junta de Gaza, que también ha emitido un comunicado sobre el asunto hoy", ha indicado.

La cartera de Exteriores israelí ha defendido anteriormente la interceptación de las embarcaciones. En mensajes en redes sociales, no ha dudado en calificar de "flotilla condón" a la iniciativa y "provocadores profesionales" a sus integrantes, tras denunciar que en una inspección inicial se han detectado "materiales que parecen ser drogas y anticonceptivos".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado este jueves a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para trasladar "la más enérgica condena" por la detención de los activistas.

La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque 'Madleen', igualmente interceptado por tropas israelíes.