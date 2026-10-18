Netanyahu ha prometido a gobiernos europeos que Ben Gvir no seguirá en el Gobierno, según Ben Gvir

Archivo - January 24, 2023, Jerusalem, Israel: Israeli minister of National Security Itamar Ben Gvir seen during a press conference with Israeli Chief of Police Kobi Shabtai (not in view) about strengthening the Israeli police force at the Ministry of Na - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido de extrema derecha israelí Poder Judío que lidera el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, ha asegurado este domingo en un comunicado oficial que el primer ministro israelí y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, ha prometido en secreto a varios gobiernos europeos que Ben Gvir no estará en el próximo Gobierno israelí que se forme tras las elecciones del 27 de octubre.

"Veo estas cosas con gran tristeza. Hace mucho que escucho esas informaciones y rezaba para que no fueran ciertas", ha afirmado Ben Gvir, quien sostiene que Netanyahu ha dado garantías a ministros de Asuntos Exteriores y a cargos aún más altos de países europeos.

Ben Gvir ha advertido a Netanyahu de que no debe buscar legitimación política internacional ni interna a su costa. "No cuentes con la legitimación de la izquierda. No cuentes con la izquierda, que lleva décadas tras de ti. Siempre te odiarán", ha argüido, según recoge el diario 'Yedioth Aharonot'.

Así, considera que el futuro político de Netanyahu depende de preservar la fortaleza de una coalición de derecha y no de incluid a partidos centristas. "Bibi (Netanyahu) necesita un Ben Gvir fuerte, no un (Gadi) Eisenkot fuerte", ha planteado en referencia al exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y ahora dirigente político opositor.

Ben Gvir ha participado en un acto posterior en la Universidad de Tel Aviv en el que manifestantes han interrumpido su intervención con gritos de "No habrá fascismo aquí" que han sido respondidos por otro grupo de menor tamaño que ha coreado "Muerte a los árabes".

"¿Qué le ha pasado a la democracia? ¿De repente cuando hay una voz de la otra parte no queréis oirla?", ha planteado en referencia a las intervenciones previas de dirigentes de la Lista Conjunta árabe-israelí o la del presidente del partido de izquierda Demócratas, Yair Golan.

Ben Gvir ha argumentado que Hamás no hizo distinciones entre izquierda y derecha el 7 de octubre de 2023 y que mataban israelíes "porque somos judíos". También ha insistido en su voluntad de "conquistar Gaza".

La acusación de Ben Gvir contra Netanyahu se enmarca en una escalada entre Netanyahu y Ben Gvir sobre la composición del próximo gobierno. El jueves Netanyahu dijo que Defensa y Seguridad Nacional seguirán bajo control del Likud, lo que impediría a Ben Gvir su desado Ministerio de Defensa.