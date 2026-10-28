El opositor Eisenkot proclama "una nueva era" en Israel y promete formar Gobierno para relevar a Netanyahu

October 25, 2026, Tel Aviv, Israel: TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 25, 2026: Gadi Eisenkot, leader of the Yashar party and former IDF Chief of Staff, attends the party's final election campaign rally under the slogan ''This Time, Eisenkot'' at Hangar 11 in Te - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex jefe del Estado Mayor de Israel y líder de la oposición, Gadi Eisenkot, ha proclamado que el mandato del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha llegado a su fin después de que algunas proyecciones de las elecciones de este martes hayan situado al bloque político que lidera con ventaja sobre la coalición conservadora, y se ha comprometido a formar de inmediato un gobierno de concentración.

En un discurso pronunciado de madrugada ante sus simpatizantes en la sede del partido Yashar tras conocerse los sondeos a pie de urna, Eisenkot ha asegurado que, a la espera de los resultados definitivos, ha quedado patente que los ciudadanos han optado por el "cambio". "El pueblo israelí salió a elegir a los futuros líderes del país (...) La coalición gobernante perdió la confianza", ha remarcado.

Según las proyecciones de los principales canales de televisión del país, el bloque opositor encabezado por Eisenkot habría obtenido en torno a 50 escaños, situándose muy cerca de la coalición del actual primer ministro. El caso es que, aunque el Likud de Netanyahu sigua siendo la fuerza individual más votada, ninguna de las alianzas alcanza por sí sola la mayoría absoluta de 61 escaños necesaria en el parlamento israelí.

Ante este escenario, que deja la llave de la gobernabilidad en manos del presidente del país, Isaac Herzog, el exmilitar ha insistido en que "el verdadero líder habría decidido dimitir y aceptar la voluntad del pueblo". "Millones de israelíes están cansados de esta política de mentiras y han decidido elegir un nuevo liderazgo", ha añadido.

"LA ERA DE EVADIR EL SERVICIO MILITAR HA TERMINADO"

Eisenkot ha prometido hacer "su mayor esfuerzo" para formar un "gobierno sionista" que una a los ciudadanos y sea capaz de movilizar y desplegar al Ejército, asegurando que representará a toda la sociedad, "desde la derecha, el centro y la izquierda".

El líder opositor ha trazado además una clara hoja de ruta legislativa y de seguridad, apuntando directamente a uno de los temas más divisivos de la política israelí: "Aprobaremos una ley que hará que el servicio militar sea obligatorio para todos y trabajaremos en desmantelar al partido Hamás". "Puedo prometerles que la era de evadir el servicio militar ha terminado", ha sentenciado, en referencia a las exenciones históricas de la comunidad ultraortodoxa, pilar del actual Ejecutivo.

Asimismo, ha lanzado una advertencia directa al actual primer ministro. "Netanyahu, no te atrevas a usar la seguridad de Israel para lograr tus propios propósitos e intereses políticos", ha dicho. En este contexto, ha querido mandar un mensaje de respaldo a las fuerzas de seguridad y autoridades policiales, instándolas a mantenerse "firmes" en la transición al recordar que Netanyahu "ya no cuenta con la confianza del pueblo".

"Este será un nuevo comienzo real, una nueva era. La vieja era ha terminado (...) Demostraremos que esta no es una victoria unilateral de un bando contra otro, sino una victoria para todo el pueblo israelí", ha subrayado Eisenkot.

Por su parte, otro destacado opositor como es el ex primer ministro Yair Lapid se ha mostrado igual de contundente en redes sociales: "Que no los confundan: el bloque de Netanyahu sufrió una derrota dura. Es un colapso total y el pueblo les ha dicho que se larguen a casa".