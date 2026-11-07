El presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot la formación de gobierno

October 27, 2026, Tel Aviv, Israel: Israeli politician GADI EISENKOT, 66, holding Israel flag as he thanks and waves to his supporters, gathered at the Yashar party's campaign headquarters in Tel Aviv as initial exit polls are released following Israel's - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha encargado este sábado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, la formación de gobierno tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre, en las que la formación centrista fue la segunda más votada, solo por detras del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Tras la conclusión el jueves de la ronda de consultas (...), el presidente ha informado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, de su intención de encargarle la formación de gobierno", ha informado la oficina presidencial en un comunicado.

Herzog ha invitado a Eisenkot a la Residencia del Presidente este domingo a las 17.00 horas, "para encargarle la formación de gobierno", explica el comunicado.

En la ronda de consultas un total de 67 de los 120 diputados de la Knesset o Parlamento israelí "recomendaron al presidente Herzog que el líder de Yashar Gadi Eisenkot recibiera el encargo de formar gobierno".

Otros 46 diputados pidieron que encargara la formación de gobierno al primer ministro saliente, Netanyahu, y un grupo de siete diputados han optado por no recomendar a ningún candidato.

El propio Eisenkot ha publicado un mensaje en redes sociales en el que explica su intención de formar "un gobierno de emergencia nacional". "Es hora de formar un gobierno de emergencia nacional. Haré todo lo posible para que seamos dignos", ha apuntado en un breve mensaje acompañado de una fotografía suya con Herzog.

Una vez que reciba el encargo formal, Eisenkot tendrá 28 días para formar un gobierno que se podrían prorrogar 14 días más por decisión presidencial, según la normativa recogida en la Ley Básica o Constitución israelí.