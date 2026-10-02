El Supremo rechaza la decisión de la Comisión Electoral de inhabilitar a partidos árabes para los comicios

Archivo - Vista general del Parlamento de Israel, la Knesset - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este viernes la decisión de la Comisión Electoral del país de inhabilitar a todos los partidos árabes de cara a las elecciones parlamentarias previstas para este mes de octubre, una medida que afectaba de forma directa también a varios diputados opositores.

La corte, que ha tomado la decisión de forma unánime, ha señalado que la decisión tomada anteriormente por la comisión --integrada por representantes de los propios partidos de la Knesset (el Parlamento israelí)-- no cumple con los requisitos, según la legislación vigente.

Además, ha fallado con siete votos a favor y dos en contra que el diputado Ofer Cassif, un diputado opositor del Partido Comunista Israelí, inhabilitado por negar la existencia de Israel como un "Estado judío y democrático", podrá presentarse también a pesar de que todos coinciden en que sus comentarios y acciones "son indignantes", tal y como recoge el diario 'The Times of Israel'.

Las formaciones afectadas son la Lista Árabe Unida (Raam), encabezada por el diputado Mansur Abbas; la Lista Conjunta, liderada por Yusef Yabarin; y los partidos Balad/Tajammu', Hadash y Taal.

Algunos de estas medidas eran esperadas por estos partidos dada la naturaleza del comité, integrado por representantes de los propios partidos de la Knesset. Ahora, será el Supremo el que tendrá que tomar la decisión final, si bien es poco probable que se ratifique, habida cuenta del criterio generalmente estricto de la corte a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Por contra, el presidente del partido Balad, Sami Abú Shehadé, se ha retirado de la contienda después de que el Supremo recomendara su salida en lo que el grupo de abogados Adalah ha visto como prácticamente una "orden".

La citada organización ha señalado que estas resoluciones "confirman los argumentos dados por los grupos de abogados ante la corte". "Las solicitudes de inhabilitación se basaban en pruebas antiguas, irrelevantes o distorsionadas, que estaban muy lejos de alcanzar la masa crítica de pruebas exigida por la ley. Estas inhabilitaciones nunca debieron haber sido aprobadas por la Comisión Electoral Central", ha lamentado Adalah en un comunicado.

En este sentido, ha aseverado que ha quedado claro "en todo momento" que incluso quienes presentaron dichas solicitudes "sabían que fracasarían". "Todo este proceso fue un intento deliberado de deslegitimar a los ciudadanos palestinos y a sus representantes parlamentarios, así como de convertir el racismo contra los palestinos en propaganda electoral", ha añadido.

"No se aplicó el mismo criterio de escrutinio a Sami abú Shehadé, quien fue injustamente excluido de las elecciones mediante una medida sin precedentes y peligrosa adoptada por el Tribunal Supremo. Adalah seguirá defendiendo el derecho de los ciudadanos palestinos a estar representados y a presentarse a las elecciones", ha concluido.