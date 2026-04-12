El tribunal confirma un nuevo aplazamiento en el juicio por corrupcion contra Benjamin Netanyahu

Archivo - TEL AVIV, Dec. 10, 2024 -- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is seen at the Tel Aviv courthouse in Tel Aviv, Israel, on Dec. 10, 2024. Netanyahu testified for the first time on Tuesday in his long-running corruption trial, marking a piv - Europa Press/Contacto/Reuven Kastro - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Distrito de Jerusalén ha confirmado el aplazamiento de las tres próximas audiencias a las que tenía que enfrentarse el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, imputado por corrupción, a solicitud del propio mandatario por cuestiones de seguridad en medio de la guerra con Irán.

El tribunal ha pedido sin embargo al abogado de Netanyahu, Amit Hadad, que contemple la posibilidad de que el primer ministro pueda testificar a partir del próximo domingo 19 de abril.

El dictamen del tribunal ha tenido lugar después de que la Fiscalía General de Israel aceptara primero la solicitud de Netanyahu.

El procedimiento iba a empezar de nuevo este domingo hasta que la Fiscalía se ha pronunciado a favor de la petición inicial del primer ministro, que ha pedido dos semanas de margen. La semana que viene, los fiscales anunciarán si aceptan una nueva prórroga de siete días dependiendo de la evolución de los acontecimientos en la guerra de Irán.

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario 'Yedioth Aharonot' para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario 'Israel Hayom'.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentado que el proceso en su contra ha sido un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea. El primer ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas.