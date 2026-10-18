Trump otorga su apoyo formal al "primer ministro guerrero" Netanyahu para las elecciones israelíes

July 29, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump smiles after exiting Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC on Tuesday, July 29, 2025. The President is returning from a trip to United - Bonnie Cash - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este domingo su apoyo formal al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con vistas a las elecciones legislativas israelíes previstas para el próximo 27 de octubre.

"Bibi (apodo) Netanyahu ha sido un gran primer ministro guerrero y un gran socio para la paz combatiendo a la República Islámica de Irán y sus cánticos de '¡Muerte a Israel! ¡Muerte a Estados Unidos! Vamos a destruir al Pequeño Satán y al Gran Satán' de hace 51 años", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Trump ha subrayado que "era una cuestión de tiempo que Irán pusiera esa siniestra frase en práctica", pero tras los ataques estadounidense e israelíes lanzados desde febrero "han quedado sistemáticamente destruidos", tanto militar como económicamente. "Y vamos a terminar el trabajo rápidamente si no cambian de rumbo", ha advertido.

Así, el inquilino de la Casa Blanca ha advertido de que "si Israel tiene al líder equivocado, cualquiera que no sea Bibi, Estados Unidos tendría que hacer el trabajo solo y no me inclino por ello".

Trump ha destacado que Netanyahu ha sido "fuerte, valiente y brillante" incluso "ante la oposición dentro del propio Israel". "Una persona normal habría cedido bajo esa presión", pero Netanyahu no ha cedido "sino que se ha fortalecido". "Ha resistido e incluso ha prosperado", ha apuntado.

"Este es el aliado que Estados Unidos de América pide a Israel, un país por el que tanto hemos hecho. Por favor, que esta carta sirva para expresar mi completo y total apoyo a Bibi Netanyahu en su campaña para la reelección como primer ministro de Israel. ¡Bibi Netanyahu jamás os dejará atrás!", ha remachado.

ELIMINAR "JUNTOS" LA "AMENZA IRANÍ"

Tras la publicación del mensaje de Trump ha sido el propio Netanyahu el que ha puesto en valor las "cosas maravillosas que hemos hecho juntos". "Hemos diezmado a Irán, hemos diezmado al eje iraní, hemos alejado la amenaza inmediata de las armas nucleares contra nosotros", ha señalado.

Sin embargo, ha advertido de que aún resta "eliminar la amenaza iraní" en los próximos años. "Es lo más importante" en las elecciones del 27 de octubre, con "la propia existencia de Israel en juego". "El presidente Trump dice que lo hará y que solo lo hará si estamos los dos juntos. Por consiguiente, os pido, escuchadle, sopesad sus palabras, y votadme", ha apelado.

Mientras, el principal candidato de la oposición, Gadi Eisenkot, ha respondido a Trump que solo los votantes israelíes decidirán quién será su próximo primer ministro. "Valoro mucho al presidente estadounidense", pero "Israel es una democracia y los ciudadanos israelíes son los únicos que deciden quién será el primer ministro", ha afirmado durante un acto con estudiantes en la Universidad de Tel Aviv.

Más tarde ha sido entrevistado en el Canal 12 y le han preguntado si intentó impedir que Trump apoyara a Netanyahu. "Ha habido varias reuniones. No quiero profundizar. Solicité que no hubiera intervención en las elecciones de Israel, pero seguiré adelante", ha planteado.

Las últimas encuestas dan al partido Yashar (Recto) de Eisenkot el mejor resultado entre el fragmentado espectro político israelí, ligeramente por delante del Likud de Netanyahu.

Trump ha apoyado a siete candidatos de otros tantos países durante su segundo mandato y solo uno, el húngaro Viktor Orban, no ha logrado la victoria en las elecciones. El resto son los candidatos de Polonia, Argentina, Honduras, Chile, Japón, Colombia.