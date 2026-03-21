Israel.- AMP2.- Más de un centenar de heridos en ataques iraníes contra ciudades del sur de Israel

Militares movilizados tras el impacto de proyectiles iraníes en el sur de Israel - FDI

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los misiles iraníes han golpeado en la noche de este sábado las ciudades israelíes de Arad y de Dimona causando más de un centenar de heridos, según han confirmado los servicios de emergencia israelíes, en lo que parece ser un fallo de los sistemas antiaéreos de defensa israelíes.

En Arad ha impactado un misil balístico iraní que ha causado 68 lesiones a personas y graves daños materiales en edificios de la ciudad, según informa la Magen David Adom, la Estrella de David Roja israelí. Diez de los heridos están graves y once tienen pronóstico moderado.

Decenas de ambulancias y unidades de cuidados intensivos móviles han sido movilizadas hasta el lugar del impacto y el Hospital de Soroka ha declarado la alerta para recibir a los heridos. También se ha movilizado a varios helicópteros.

Una veintena de edificios han resultado dañados por el impacto del proyectil iraní y se teme que pueda haber personas desaparecidas que hayan quedado atrapadas bajo los escombros.

Este incidente se suma al de Dimona, donde un proyectil ha impactado sobre la ciudad, ubicada también en el sur del país, y ha causado al menos medio centenar de heridos, según han informado los servicios de emergencia israelíes.

La mayoría de los heridos son lesionados de carácter leve, aunque un niño de 12 años ha resultado herido de carácter grave por las esquirlas y otra persona está herida de carácter moderado, según la Magen David Adom. Hasta 29 personas más están heridas leves y otras 20 han sido asistidas por situaciones vinculadas al pánico. Asimismo se ha informado del hundimiento de una estructura en esa zona de Dimona.

Los servicios médicos han atendido principalmente casos de caídas de personas que corrían hacia los refugios y a personas con ansiedad por los ataques, según la Estrella de David Roja.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no han logrado interceptar el misil balístico que ha impactado en la ciudad de Dimona. El Ejército ha confirmado que hubo respuesta defensiva al misil balístico, pero no lograron parar el ataque. "El incidente será investigado", ha señalado un portavoz militar citado por el diario 'The Times of Israel'.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que ha sido "una tarde muy difícil" por los ataques de Dimona y Arad. Netanyahu ha hablado con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y ha ordenado dar "toda la asistencia necesaria" a nivel gubernamental. "Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes", ha subrayado.

SIN NIVELES ANORMALES DE RADIACIÓN

El incidente de Dimona ha sido ya registrado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, (OIEA), que ha subrayado que "no se han detectado niveles anormales de radiación" en los países vecinos.

"No hemos recibido ninguna información sobre daños en el centro de investigación nuclear del Neguev", ha indicado el organismo internacional. El centro de investigación está a unos doce kilómetros de la ciudad de Dimona, objeto del ataque.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, ha apuntado que "debe observarse la máxima contención militar, en particular en las inmediaciones de instalaciones nucleares".

También se ha informado de un ataque de misiles iraníes sobre la zona de Eilat, en el extremo sur del país, sin que por el momento haya noticia de heridos. El ataque ha activado las sirenas antiaéreas y probablemente fue interceptado por los sistemas de defensa israelíes.

Dimona acoge el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí, y ha sido atacado después de que este mismo domingo fuera bombardeada centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz.

Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido en Dimona, aunque oficialmente nunca lo ha reconocido, siendo la única potencia nuclear de la región de Oriente Próximo.