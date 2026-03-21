Israel.- AMP3.- Al menos 51 heridos en un ataque iraní sobre Dimona, ubicación de las instalaciones nucleares israelíes

Archivo - DIMONA, Dec. 11, 2022 -- This aerial photo taken on Dec. 10, 2022 shows a view of the Negev desert near Dimona, Israel. - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 51 personas han tenido que ser hospitalizadas como consecuencia del impacto de restos de misiles iraníes y restos de proyectiles de intercepción en una docena de puntos de la región de Dimona y de Yerucham, en el sur de Israel, según han informado los servicios de emergencia israelíes.

La mayoría de los heridos son lesionados de carácter leve, aunque un niño de 12 años ha resultado herido de carácter moderado por las esquirlas, según el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, Magen David Adom. Asimismo se ha informado del hundimiento de una estructura en esa zona de Dimona.

Los servicios médicos han atendido principalmente casos de caídas de personas que corrían hacia los refugios y a personas con ansiedad por los ataques, según la Estrella de David Roja.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no han logrado interceptar el misil balístico que ha impactado en la ciudad de Dimona. El Ejército ha confirmado que hubo respuesta defensiva al misil balístico, pero no lograron parar el ataque. "El incidente será investigado", ha señalado un portavoz militar citado por el diario 'The Times of Israel'.

También se ha informado de un ataque de misiles iraníes sobre la zona de Eilat, en el extremo sur del país, sin que por el momento haya noticia de heridos. El ataque ha activado las sirenas antiaéreas y probablemente fue interceptado por los sistemas de defensa israelíes.

Dimona acoge el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí, y ha sido atacado después de que este mismo domingo fuera bombardeada centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz.

Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido en Dimona, aunque oficialmente nunca lo ha reconocido, siendo la única potencia nuclear de la región de Oriente Próximo.