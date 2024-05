Israel asegura que investiga la muerte de un trabajador de la ONU en un ataque ejecutado el lunes en Rafá, en Gaza

El Ejército israelí afirma que el incidente tuvo lugar "en una zona de combates activos", sin pronunciarse sobre la autoría



MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado que está investigando el ataque en el que murió el lunes trabajador extranjero del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas (DSNU) y ha afirmado que el incidente tuvo lugar "en una zona de combates activos", sin pronunciarse sobre la autoría del suceso.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han subrayado que han recibido informaciones sobre el incidente, en la ciudad de Rafá (sur), y han agregado que su revisión preliminar muestra que el vehículo en el que viajaba fue alcanzado "en medio de combates en una zona definida como una zona de combates activos".

Asimismo, ha indicado al diario israelí 'The Times of Israel' que la ruta del vehículo no era conocida de antemano por el Ejército y ha declinado confirmar quién abrió fuego. "Todos los detalles del incidente están siendo revisados", ha zanjado.

La oficina del secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó el fallecimiento de un trabajador extranjero del DSNU en el suceso y agregó que un segundo resultó herido, al tiempo que detalló que el vehículo fue alcanzado "cuando se dirigía al Hospital Europeo de Rafá", según el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

El propio Haq explicó que en Gaza han muerto unos 190 trabajadores de la ONU desde el 7 de octubre, en su mayoría trabajadores palestinos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), y resaltó que el fallecido sería el primer trabajador extrajero del organismo fallecido desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).