Israel/Brasil.- AMP.- Israel degrada sus relaciones con Brasil tras su negativa a aprobar al nuevo embajador israelí

Brasilia niega un posible veto al nombramiento pero habla de "humillación" contra su embajador en Israel

El Gobierno de Israel ha procedido a degradar sus relaciones con Brasil ante la negativa de las autoridades brasileñas a aprobar el nombramiento del nuevo embajador israelí en Brasilia, Gali Dagan, por lo que los contactos entre las partes se desarrollarán a partir de ahora a un "nivel diplomático más bajo".

"Después de que Brasil se negara a aceptar las credenciales de Dagan y el acuerdo para el nombramiento, Israel ha retirado la propuesta y las relaciones han sido degradadas", ha indicado el Ministerio en un comunicado recogido por el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, las autoridades israelíes han arremetido contra la "postura hostil y crítica de Brasil con Israel desde que tuvo lugar la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023". Esta postura se ha acentuado bajo la Presidencia de Luiz Inácio Lula de Silva.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha criticado al presidente brasileño y lo ha acusado de "faltar el respeto a los judíos y a la memoria del Holocausto". "Ahora revela su verdadera cara como antisemita declarado y partidario de Hamás", ha afirmado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Como ministro de Defensa puedo afirmar que sabemos defendernos del eje del mal del islam radical, incluso sin la ayuda de Lula y sus aliados. Es una lástima para el maravilloso pueblo brasileño y para los numerosos amigos de Israel en Brasil que este sea su presidente. Vendrán días mejores para la relación entre nuestros países", ha sostenido.

Israel ya declaró al presidente brasileño 'persona non grata' por asegurar que el país comete un "genocidio" en la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 62.700 palestinos. Además, ha comparado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con "Adolf Hitler, que decidió matar judíos".

"HUMILLACIÓN" AL EMBAJADOR BRASILEÑO

Por su parte, el asesor especial del presidente brasileño, Celso Amorim, ha explicado que Brasil no ha vetado al embajador israelí, "simplemente no dio autorización al nombramiento por el trato dado por Israel el año pasado al embajador brasileño", Federico Meyer.

Amorim ha detallado que Brasilia se ha negado a dar de momento una respuesta dado que Meyer fue "humillado" al ser convocado por el Ministerio de Exteriores israelí para "dar explicaciones sobre unos comentarios de Lula en los que comparaba la guerra en Gaza con el Holocausto", tal y como ha recogido el portal de noticias brasileño G1.

Meyer fue posteriormente trasladado al Museo del Holocausto para mantener conversaciones con el propio Katz. "Queremos tener una buena relación con Israel, pero no podemos aceptar un genocidio, que es lo que está pasando. Es algo bárbaro. No estamos en contra de Israel, estamos en contra de lo que Netanyahu está haciendo", ha dicho.

El año pasado, Brasil retiró a su embajador en Israel y, de momento, no ha elegido un reemplazo. El último encontronazo entre las partes se remonta a 2015, cuando Brasilia se negó también a aceptar las credenciales de Dani Dayan como nuevo embajador.