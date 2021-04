Continúan los ataques entre Israel y las instalaciones de Hamás por segunda noche consecutiva

Archivo - Ataque aéreo en la Franja de Gaza - Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este viernes de un nuevo ataque contra instalaciones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en represalia a otro cohete que había sido lanzado horas antes desde Gaza por segunda noche consecutiva.

Las autoridades israelíes han comunicado que los objetivos del ataque han incluido una instalación de producción de armamento, un túnel para el contrabando de armas y un puesto militar de Hamás.

Según la agencia de noticias WAFA, dos personas han resultado en el bombardeo del ejército israelí en la franja de Gaza, además de haber provocado numerosos daños materiales.

El cohete lanzado desde Gaza, impactó en campo abierto sin causar heridas ni daños, aunque hizo saltar las sirenas de cohetes en Sderot, Ibim y Nir Am, en el sur del país, según 'The Times of Israel'.

Se trata de los primeros intercambios desde finales de marzo, cuando un cohete cayó en una área abierta cerca de Beersheba, donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encontraba realizando una visita oficial.