Israel denuncia la inacción del Gobierno tras tres incidentes antisemitas en una semana: "No son hechos aislados"

Archivo - La encargada de negocios de Israel, Dana Erlich - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, ha criticado la inacción del Gobierno español tras tres incidentes antisemitas ocurridos en la última semana en distintos puntos del país, advirtiendo de que "no se puede normalizar el antisemitismo" y denunciando que no se trata de "hechos aislados".

"Qué más tiene que pasar para que las autoridades españolas actúen???", se ha preguntado la máxima representante diplomática del Gobierno de Benjamin Netanyahu en España en un mensaje publicado en la red social 'X' y que ha compartido el Ministerio de Exteriores israelí.

Erlich ha enumerado tres "ejemplos de incidentes antisemitas en la última semana en España". En concreto, ha citado "una pancarta llamando a la destrucción de Israel en San Fermín en Pamplona", los "intentos de silenciar a un escritor judío en la Feria del Libro en Santander" y los "insultos y persecución a judíos franceses en Barcelona".

Según la diplomática israelí, "estos no son hechos aislados". "Son un reflejo de una preocupante ola de antisemitismo aquí en España", ha asegurado, advirtiendo de que "no se puede normalizar el antisemitismo" y defendiendo que no deben ser los israelíes "los únicos que lo denuncian".