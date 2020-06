Israel descarta una mayor reapertura de su economía a causa del importante repunte de los casos de coronavirus

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha descartado este jueves una mayor reapertura de la economía en el país a causa del importante repunte de los contagios de coronavirus y ha advertido nuevamente sobre la imposición de "medidas duras" si no se consigue controlar la situación.

"No hay duda de que hay que limitar la enfermedad. (La tasa de contagios) Está aumentando otra vez", ha señalado, antes de agregar que las autoridades "harán lo que sea necesario, igual que cuando la pandemia golpeó el país por primera vez".

"Está la cuestión de los vuelos, pero no vamos a reabrir más", ha manifestado, según ha informado el diario israelí 'Haaretz', al tiempo que ha reiterado que "se detiene la reapertura y se actuará a través de todas las vías posibles" para contener la propagación del virus.

Netanyahu ha manifestado que "no hay duda de que es necesario detener la enfermedad" y ha argüido que "no hay sustituto a un cambio de los hábitos públicos". "Tenemos que aplanar nuevamente la curva y daremos los pasos necesarios para detener este repunte", ha remachado, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El anuncio ha llegado un día después de que el propio primer ministro afirmara que los trenes volverán a circular el 22 de junio, mientras que los eventos culturales se retomarán durante el fin de semana con aforos limitados a 250 personas.

El país ha registrado un incremento de los contagios desde que inició a mediados de marzo un proceso de desescalada debido al impacto económico de los confinamientos y otra serie de restricciones impuestas en un primer momento frente a la COVID-19.

Las autoridades han confirmado hasta la fecha 19.894 casos de coronavirus, con 303 fallecidos. El número de casos activos en este momento supera el umbral de los 4.000, una cifra que duplica los 2.000 que había a principios de junio.