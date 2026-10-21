Israel detiene temporalmente al candidato demócrata estadounidense Brad Lander cuando recogía aceitunas en Cisjordania

Archivo - El candidato demócrata Brad Lander en una imagen de archivo. - Derek French / Zuma Press / Europa Press - Archivo

Es liberado con una "advertencia" de las autoridades por su "notoriedad"

El Gobierno israelí acusa a Lander de llevar a cabo una "provocación calculada" para "acaparar titulares": "No tiene nada que ver con recoger aceitunas"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Brad Lander, candidato del Partido Demócrata para las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, ha denunciado este miércoles haber sido detenido por las fuerzas de seguridad de Israel cuando se encontraba en Cisjordania recogiendo aceitunas.

"He sido detenido por las Fuerzas de Defensa de Israel junto con un grupo de rabinos y voluntarios. Simplemente estábamos recogiendo aceitunas en un olivar cerca de Nehalim, en Cisjordania", ha indicado en un primer momento el propio candidato en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así, ha hecho hincapié en que "la ocupación es un crimen bajo el Derecho Internacional". "Recoger aceitunas no es un delito bajo ninguna ley que yo conozca", ha destacado.

Varias horas después, Lander ha anunciado también en sus redes sociales que ha sido puesto en libertad, si bien con "una 'advertencia', al parecer debido a mi notoriedad pública".

"Les dije que ni siquiera era aún diputado, solo un candidato", ha relatado en un mensaje en el que ha advertido de que permanecen bajo custodia "varias docenas" de rabinos y voluntarios con los que estaba recogiendo aceitunas cuando tuvieron lugar las detenciones.

El demócrata ha recalcado que han sido arrestados por el simple hecho de recoger aceitunas y ha reclamado que sean puestos en libertad "de inmediato", aunque ha insistido en que son los palestinos quienes realmente sufren este tipo de incidentes.

"Que quede claro: los palestinos se enfrentan cada día a consecuencias mucho peores. Estas detenciones por parte de las FDI son un intento más de socavar el derecho de los palestinos a cosechar sus olivares, circular por sus carreteras y vivir en sus hogares", ha denunciado.

La Policía de Israel, por su parte, ha justificado su intervención en sus redes sociales alegando que la recogida de aceitunas "se llevó a cabo sin coordinación previa".

"Las fuerzas se vieron obligadas a detener a todos los implicados y trasladarlos a una comisaría. Tras su llegada, se decidió poner en libertad a uno de los extranjeros al constatarse que era candidato al Congreso de Estados Unidos", ha agregado el cuerpo.

La detención ha tenido lugar cuando se encontraba junto a decenas de activistas que se encontraban en la zona en el marco de sus actividades a favor de los Derechos Humanos. Se estima que unos 80 voluntarios de la organización Rabinos por los Derechos Humanos han sido arrestados.

La organización ha indicado en un comunicado que las autoridades israelíes les comunicaron que la detención se debe a que se encontraban "dentro de una zona militar cerrada".

ISRAEL ACUSA A LANDER DE COMETER UNA "PROVOCACIÓN CALCULADA"

El Gobierno israelí ha salido al paso horas más tarde para asegurar que lo ocurrido "no tenía nada que ver con la recolección de aceitunas" sino con "acaparar titulares", calificando la actividad de Lander de "imprudente espectáculo político".

"La última maniobra de Brad Lander no es más que una provocación política calculada. Lander viajó a un país extranjero, entró deliberadamente en una zona de seguridad restringida y participó en una actividad no autorizada sin la coordinación necesaria", ha denunciado el Ministerio de Exteriores en redes sociales.

La cartera diplomática ha afeado al demócrata que, antes de su visita a Israel, "se le informó explícitamente de que era necesaria una coordinación adecuada con las autoridades pertinentes", sin precisar cuáles, para llevar a cabo la actividad, y ha asegurado que Lander "decidió ignorar esas instrucciones".

Así, ha defendido que la actuación de las fuerzas israelíes ante "un momento de gran tensión en materia de seguridad". "Brad Lander vino en busca de una confrontación. Ahora finge ser su víctima", ha zanjado el Ministerio.