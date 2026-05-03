Israel/EEUU.- AMP.- Israel anuncia la adquisición a EEUU de dos nuevos escuadrones de F-35 y F-15IA

April 21, 2026, Jerusalem, Israel: A formation of Israeli Air Force (IAF) F-35I Adir stealth fighter jets performs a missing man flyover above the Mount Herzl Military Cemetery. The tribute followed a nationwide two minute siren marking Yom Hazikaron, Mem - Europa Press/Contacto/Nir Alon

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este domingo la compra de dos nuevos escuadrones de aviones de combate F-35 y F-15IA a las compañías estadounidenses Lockheed Martin y Boeing, respectivamente.

La compra, ha indicado el Ministerio de Defensa, será realizada de manera simultánea tras la aprobación recibida de la Comisión Ministerial sobre Adquisiciones Militares.

Israel cuenta ahora mismo con 48 aviones F-35, tras un pedido inicial de 50. En 2023 se encargaron otros 25 F-35, cuya entrega está prevista a partir de 2028. Israel también encargó 25 aviones F-15IA en 2024, y se espera que las primeras unidades se entreguen a partir de 2031.

La adquisición de estos aparatos es el primer paso en la ejecución del plan de aumento de fuerzas del Ejército israelí, que durará una década y que fue aprobado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con un presupuesto de 100.000 millones de euros.

"Israel es más fuerte que nunca, y siempre debe ser mucho más fuerte que nuestros enemigos", ha explicado posteriormente Netanyahu en un discurso publicado en sus redes sociales. "Nuestros pilotos pueden alcanzar cualquier punto del espacio aéreo iraní y están preparados para hacerlo si se les requiere. Tenemos excelentes aviones y excelentes pilotos", ha añadido.

Netanyahu también ha querido destacar que el enorme paquete de defensa tiene el objetivo final de reducir la dependencia exterior de Israel en el ámbito de la fabricación de armamento. "Servirá para fabricar estas armas en Israel y no depender de países extranjeros. Al mismo tiempo, desarrollaremos aeronaves innovadoras de fabricación nacional. Esto transformará por completo el panorama", ha añadido.