Un ministro de Israel pide "arreglar a largo plazo" las relaciones con el Partido Demócrata de EEUU

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Diáspora de Israel, Najman Shai, ha abogado este miércoles por "arreglar a largo plazo" las relaciones con el Partido Demócrata estadounidense, al que pertenece el presidente del país, Joe Biden.

"Los acontecimientos a largo plazo en Estados Unidos están cambiando al Partido Demócrata y fortaleciendo al eje progresista y antiisraelí", ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión israelí Kan.

Así, ha criticado al ex primer ministro Benjamin Netanyahu por "ir claramente en la dirección republicana" y ha apostado por "invertir para arreglar a largo plazo" estas relaciones.

"Se ha creado una enorme distancia entre la comunidad judía en Estados Unidos y en Israel", ha sostenido, antes de destacar que "la Administración de Biden es amistosa hacia Israel".

"Me preocupa el futuro distante", ha dicho Shai, quien ha hecho hincapié además en que Israel "no puede cerrar los ojos" a los cambios políticos que tienen lugar en Estados Unidos, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"La mayoría del Partido Demócrata apoya a Israel, pero hay un grupo extremista que se está fortaleciendo", ha zanjado, después de que un paquete de financiación por valor de mil millones de dólares (cerca de 853 millones de euros) para la 'Cúpula de Hierro' quedara fuera de un proyecto por la oposición de miembros progresistas del partido.

Por su parte, el Likud ha cargado contra el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, por el resultado de la votación y ha dicho que sus críticas al partido de Netanyahu "muestran una sorprendente ignorancia".

"Fue Netanyahu el que acordó con la Administración demócrata de (el expresidente Barack) Obama el mayor paquete de asistencia a nivel de defensa al Estado de Israel, por valor de 38.000 millones de dólares (unos 32.394 millones de euros)", ha recordado.

Previamente, Lapid había sostenido que la nueva Administración israelí "está reconstruyendo la confianza con el Congreso" estadounidense "tras años en los que el anterior Gobierno ignoró al Congreso y al Partido Demócrata, causando daños significativos a los lazos entre Israel y Estado Unidos".