Netanyahu afirma que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai intentó estrellar el avión

September 29, 2026, Tel Nof, Israel: TEL NOF, ISRAEL, SEPTEMBER 29, 2026: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks to Israeli Air Force pilots and ground crews during a visit to Tel Nof Air Base. Netanyahu said Israel had indications that its enem - Jna Editor / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta original que cubría las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión con todos a bordo.

Netanyahu ha calificado lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave" y ha dado las gracias a las personas que "evitaron un enorme desastre", entre ellos varios miembros de la tripulación, entre ellos el otro piloto y un pasajero israelí con el que ha podido hablar sobre lo ocurrido este miércoles.

"Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picado", ha relatado el primer ministro en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Netanyahu ha asegurado que este pasajero israelí logró irrumpir en la cabina de mando y junto a otro miembro de la tripulación "neutralizaron al piloto agresor mientras este intentaba sabotear los sistemas de la aeronave", mientras que otro tripulante de vuelo entró y logró estabilizar el avión.

"Rindo homenaje a estos héroes que demostraron una valentía y un coraje excepcionales. Salvaron muchas vidas. Evitaron un enorme desastre", ha agradecido.

El primer ministro israelí ha informado de que se ha establecido nuevamente la calma en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk, en el que tuvo que aterrizar el avión y que "todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro, mientras que el piloto implicado ha sido detenido y está siendo interrogado.

De igual forma, ha señalado que están en estrecho contracto con las autoridades saudíes para garantizar la seguridad de los pasajeros y que regresen a Israel cuanto antes y de la mejor manera posible.

Por otro lado, ha trasladado también que ha dado instrucciones a los servicios de seguridad de Israel para que se mantengan alerta ante posibles nuevas amenazas.

SUS MINISTROS APUNTAN A UN ATAQUE TERRORISTA

La cautela de Netanyahu en esta declaración contrasta con las primeras reacciones de dos de los ministros más ultraderechistas de su gobierno. Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, titulares de Seguridad Nacional y Finanzas, respectivamente, que se han apresurado a calificar de "terrorismo" lo ocurrido.

En esa línea se ha manifestado también el ministro de Defensa, Israel Katz, quien ha apuntado que este "grave incidente" ha sido "un intento de atentado yihadista" solo frenado por el "heroísmo de varios pasajeros israelíes".

"Según la información inicial de la que disponemos, la intención del terrorista era una sola: estrellar el avión con todos sus pasajeros", ha remarcado el ministro de Defensa, en declaraciones que recoge la cadena Canal 12.