Israel/Emiratos.- AMP4.- Netanyahu afirma que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai intentó estrellar el avión

September 29, 2026, Tel Nof, Israel: TEL NOF, ISRAEL, SEPTEMBER 29, 2026: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks to Israeli Air Force pilots and ground crews during a visit to Tel Nof Air Base. Netanyahu said Israel had indications that its enem - Jna Editor / Zuma Press / Europa Press

Califica lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave" mientras que varios de sus ministros hablan de atentado terrorista

Agradece la labor del piloto atacado, de nacionalidad india, que ha sido hospitalizado en Tabuk

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia tras desviarse de la ruta original que cubría las ciudades de Abu Dabi y Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión con todos a bordo.

Netanyahu ha calificado lo ocurrido de "incidente de seguridad muy grave" y ha dado las gracias a las personas que "evitaron un enorme desastre", entre ellos varios miembros de la tripulación, entre ellos el otro piloto y un pasajero israelí con el que ha podido hablar sobre lo ocurrido este miércoles.

"Durante el vuelo, al acercarse a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión. Hablé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión empezó a caer en picado", ha relatado el primer ministro en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Netanyahu ha asegurado que este pasajero israelí logró irrumpir en la cabina de mando y junto a otro miembro de la tripulación "neutralizaron al piloto agresor mientras este intentaba sabotear los sistemas de la aeronave", mientras que otro tripulante de vuelo entró y logró estabilizar el avión.

"Rindo homenaje a estos héroes que demostraron una valentía y un coraje excepcionales. Salvaron muchas vidas. Evitaron un enorme desastre", ha agradecido.

El primer ministro israelí ha informado de que se ha establecido nuevamente la calma en el aeropuerto de la ciudad saudí de Tabuk, en el que tuvo que aterrizar el avión y que "todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro, mientras que el piloto implicado ha sido detenido y está siendo interrogado.

De igual forma, ha trasladado también que ha dado instrucciones a los servicios de seguridad de Israel para que se mantengan alerta ante posibles nuevas amenazas.

Posteriormente, Netanyahu ha recibido al pasajero israelí que ayudó a reducir al presunto atacante, a su llegada al aeropuerto internacional de Ben Gurion, donde les ha examinado un equipo del servicio nacional de ambulancias israelí, Magen David Adom (MDA).

"Vi al terrorista en los controles, entre los dos asientos (...) Lo agarré, lo inmovilicé y lo saqué afuera (de la cabina). Agarré los controles y empecé a tirar de ellos. El avión empezó a estabilizarse un poco, y entonces el piloto me dijo que él tomaría el control a partir de ese momento", ha relatado el hombre identificado como Yaniv.

INDIA CONFIRMA QUE EL PILOTO HERIDO SE ENCUENTRA "ESTABLE"

El piloto herido ha sido identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india, al que Netanyahu ha deseado una "pronta y completa" recuperación y elogiado por "su extraordinaria valentía".

"A pesar de haber sido apuñalado y de sufrir heridas graves, se defendió, opuso resistencia, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al agresor, evitando así una catástrofe aérea. Salvó la vida de 174 personas, entre ellas ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades", ha agregado el dirigente.

El Ministerio de Exteriores indio ha confirmado que Machchhar se encuentra "en condición estable" y sigue recibiendo atención médica en el hospital de Tabuk donde fue ingresado, mientras la Embajada de India en Riad y el Consulado en Yeda siguen el estado de salud del "valiente piloto".

"Esperamos que se recupere de sus lesiones lo antes posible. Estamos en contacto con su familia y les aseguramos que continuaremos siguiendo su salud con las autoridades saudíes y extendiendo toda la asistencia posible para su bienestar", ha agregado la cartera diplomática.

SUS MINISTROS APUNTAN A UN ATAQUE TERRORISTA

La cautela de Netanyahu en esta declaración contrasta con las primeras reacciones de dos de los ministros más ultraderechistas de su gobierno. Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, titulares de Seguridad Nacional y Finanzas, respectivamente, que se han apresurado a calificar de "terrorismo" lo ocurrido.

En esa línea se ha manifestado también el ministro de Defensa, Israel Katz, quien ha apuntado que este "grave incidente" ha sido "un intento de atentado yihadista" solo frenado por el "heroísmo de varios pasajeros israelíes".

"Según la información inicial de la que disponemos, la intención del terrorista era una sola: estrellar el avión con todos sus pasajeros", ha remarcado el ministro de Defensa, en declaraciones que recoge la cadena Canal 12.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afeado la falta de reacción del secretario general de la ONU, António Guterres, al incidente que ha calificado de "grave intento de atentado". "Condenar el terrorismo contra los israelíes no tiene por qué ser tan complicado", ha espetado al diplomático portugués en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha abordado lo sucedido con su homólogo emiratí, Abdulá bin Zayed al Nahyan, durante una conversación telefónica que ha calificado de "cordial" y en la que le ha puesto al tanto del regreso de los pasajeros afectaos a Israel.

"Expresamos nuestra determinación mutua de reforzar las relaciones entre nuestros países a todos los niveles y de colaborar para hacer frente a los elementos extremistas que pretenden atentar contra la seguridad y socavar la estabilidad en la región", ha señalado Saar en sus redes sociales.

LAS AUTORIDADES EMIRATÍES INVESTIGAN EL "INCIDENTE DE SEGURIDAD"

La Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos ha indicado, por su parte, que sus equipos continúan investigando junto a las autoridades pertinentes lo que ha calificado de "incidente de seguridad" que sufrió el vuelo con destino a Tel Aviv.

Asimismo, ha informado de que varios miembros de la tripulación han resultado heridos a causa de los movimientos de la aeronave durante el suceso, por lo que a su llegada al aeropuerto de Tabuk fueron trasladados a un hospital saudí para recibir atención médica.

En un comunicado difundido por la agencia de noticias emiratí WAM, ha insistido en su petición de "no difundir información no oficial ni anticiparse a las conclusiones de la investigación" cuyos resultados harán públicos.