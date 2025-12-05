Archivo - 17 May 2025, Switzerland, Basel: Yuval Raphael from Israel performs with the song "New Day Will Rise" on stage at the opening of the final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC 2025) at St. Jakobshalle. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se han sumado a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026 después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya decidido en su reunión de este jueves mantener la participación de Israel en la próxima edición del certamen.

Tanto España como Eslovenia (RTVSLO), Países Bajos (AVROTROS) e Irlanda (RTÉ) habían condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel. A ellos se podría sumar Islandia (RÚV), ya que la junta directiva de esta cadena ha avanzado que se reunirán el próximo miércoles para tomar una decisión al respecto.

En el caso de Eslovenia, la presidenta de la junta directiva de la cadena, Natalija Gorscak, ha lamentado que la pregunta planteada durante la Asamblea se hizo "de forma muy inteligente y probablemente engañó a muchos que querían votar".

Al respecto, desde la UER han asegurado que, a los asistentes que representaban a los miembros, "se les pidió que votaran en una votación secreta si estaban suficientemente satisfechos con las nuevas medidas y garantías anunciadas el mes pasado sin tener que votar sobre la participación en el evento del próximo año".

"Una gran mayoría de miembros estuvo de acuerdo en que no era necesario realizar una nueva votación sobre la participación y que el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 debía seguir adelante según lo previsto, con las garantías adicionales establecidas", afirma la UER.

Tras esta votación, Gorscak ha asegurado que "Eslovenia definitivamente no participará" y ha añadido que "la actuación israelí del año pasado tenía un carácter político", además de recordar que se prohibió "una actuación similar de un cantante ruso en Ucrania".

"En 2016, abrimos la caja de Pandora en Estocolmo cuando ganó una canción política, y desde entonces hemos estado luchando contra la política en Eurovisión", ha precisado, además de afirmar que todos son "rehenes de los intereses políticos del Gobierno israelí".

La directiva ha hecho un llamamiento a seguir "los estándares europeos de paz y entendimiento". "Eurovisión ha sido un lugar de alegría y felicidad desde sus inicios; los artistas y el público han estado unidos por la música, y así debe seguir siendo. Nuestro mensaje es: no participaremos en Eurovisión si Israel está allí. En nombre de los 20.000 niños que murieron en Gaza", ha argumentado.

Mientras, la directora de la cadena, Ksenija Horvat, ha lamentado que la UER no haya mostrado "una postura ética y de principios en este asunto". En declaraciones difundidas por la cadena, recogidas por Europa Press, ha recordado que llevan "más de un año advirtiendo" de que no se puede estar "en el mismo escenario que un representante de un país que causó el genocidio de los palestinos en Gaza, único territorio del mundo donde el trabajo de periodistas extranjeros no es posible y donde la gente sigue muriendo en condiciones humanitarias y de seguridad insoportables".

En la misma línea, AVROTROS ha anunciado que ha decidido no participar en el Festival como "resultado de un minucioso proceso en el que se recopiló información de una amplia gama de partes interesadas: desde el embajador de Israel hasta Amnistía Internacional, desde la UER hasta diversas emisoras públicas europeas, y a nivel interno, del propio Consejo de Asociación, Comité de Empresa y Consejo de Supervisión, así como de los miles de fans de Eurovisión que se pusieron en contacto".

Por todo ello, la cadena concluye que "la participación en las circunstancias actuales es incompatible con los valores públicos que son esenciales para nosotros". Para el director ejecutivo de AVROTROS, Taco Zimmerman, "no fue una decisión fácil y no la tomamos a la ligera".

"El Festival de Eurovisión es increíblemente valioso para nosotros. La cultura une, pero no a cualquier precio. Lo ocurrido el año pasado nos afecta. Valores universales como la humanidad y la libertad de prensa se han visto gravemente vulnerados y son innegociables para nosotros. Además, la interferencia política del año pasado demostró que la independencia y el carácter unificador del Festival de Eurovisión ya no pueden darse por sentados. Elegimos los valores fundamentales de AVROTROS y, como emisora pública, tenemos la responsabilidad de mantenernos fieles a ellos, incluso cuando sea complicado o vulnerable", ha indicado en declaraciones emitidas por la emisora.

En la misma línea se han manifestado desde Irlanda y la cadena RTÉ ha difundido un comunicado en el que señala que, tras la decisión de la Asamblea, "la postura de RTÉ se mantiene sin cambios". "RTÉ no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 ni retransmitirá el concurso", precisan.

Para la cadena, "la participación de Irlanda sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que se vive allí, que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles", además de denunciar el asesinato selectivo de periodistas en Gaza durante el conflicto.

RTVE también ha anunciado este jueves en un comunicado la retirada de España del Festival. El Consejo de Administración de RTVE ya acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. Para el presidente de RTVE, José Pablo López, lo sucedido en la Asamblea confirma que "Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado", como ha indicado en X.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

EL RESTO DE PAÍSES DEL 'BIG FIVE', PARTICIPARÁ

Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, el resto de países del conocido como 'Big Five', el grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER, por ahora mantienen su participación en el festival.

Así, Reino Unido ha expresado su apoyo a la "decisión colectiva" de permitir a Israel participar, como indica la BBC. "Apoyamos la decisión colectiva tomada. Se trata de hacer cumplir las normas de la UER y ser inclusivos", ha afirmado un portavoz de la cadena.

Desde Alemania, la ARD ha manifestado su deseo de que la próxima edición del festival sea "una celebración de la diversidad cultural y la solidaridad". No obstante, han señalado que lamentan "las decisiones de algunos miembros de la UER de retirarse".

"Nos complace enormemente que las normas, los valores y la imparcialidad de los medios de comunicación de servicio público prevalecieran sobre los emotivos debates públicos del día", ha asegurado Katja Wildermuth, que representa a la cadena en el Comité Ejecutivo de la UER.

Francia e Italia no se han manifestado al respecto aunque France TV ya avanzó el pasado mes de septiembre que sí asistiría al certamen.

En cuanto al resto de países, Noruega ha argumentado que no participan "en boicots". "Como emisora pública, somos independientes. No participamos en política ni en boicots. La imparcialidad es nuestra base y un requisito indispensable para cumplir nuestra misión", ha enfatizado la directora de la división de contenidos de la NRK, Camilla Bjorn.

Desde Finlandia, la cadena pública Yle ha confirmado que acudirá al Festival y ha pedido "diálogo dentro de la UER", además de expresar su apoyo a los cambios en el sistema de votación aprobados este jueves, entre otras medidas "fundamentales para proteger la credibilidad e independencia del certamen".

En este sentido, se ha reducido el papel del público en las votaciones al considerar que el sistema actual "fomenta la manipulación" y se volverá a contar con jurado en las semifinales, no sólo en la final.