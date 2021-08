Estados Unidos aprueba la venta de 18 helicópteros de carga pesada a Israel

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado la venta de 18 helicópteros de carga pesada modelo 'Sikorsky CH-53K King Stallion' a Israel para que el Ejército del país asiático reemplace a sus anticuados 'CH-53 Yasur'.

Este acuerdo está valorado en 3.400 millones de dólares -- más de 2.865 millones de euros--, y también incluirá hasta 60 motores y 36 sistemas de geolocalización y un número no especificado de ametralladoras de calibre 50, según informa el medio local 'The Jerusalem Post'.

Aunque no se ha firmado un contrato, el Departamento de Estado ha explicado en un comunicado que "Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel, y es vital para los intereses nacionales ayudar a Israel a desarrollar y mantener una autodeterminación fuerte y preparada", recoge 'The Times of Israel'.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevan utilizando el 'Yasur' desde 1969 como helicóptero principal de la fuerza aérea, que ha sido empleado para el transporte de soldados y material, y ha participado en una gran variedad de misiones.

El Ministerio de Defensa israelí había estado dudando entre los helicópteros de transporte pesado 'Boeing CH-47 Chinook' y 'Sikorsky CH-53K King Stallion' para reemplazar a los 'Yasur'.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo en febrero que la decisión de comprar los nuevos helicópteros fue un "paso significativo en la construcción del poder de las FDI, y esencial para realizar una amplia gama de tareas operativas de rutina y en combate".

"La decisión se tomó después de una evaluación profesional que incluyó vuelos de prueba en todos los aviones propuestos, así como un examen exhaustivo de las diversas alternativas en términos de ingeniería, tecnología, mantenimiento y otras consideraciones", ha expresado Gantz.