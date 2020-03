Israel.- Gantz promete formar gobierno en Israel y asegura que la mayoría de la gente "no quiere a Netanyahu"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, ha negado que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ganara las elecciones parlamentarias y ha prometido que formará gobierno en Israel porque la mayoría de la gente "no quiere a Netanyahu" en el poder.

Gantz ha asegurado que ha decidido "formar un gobierno fuerte y estable" y ha acusado a Netanyahu de alentar "al odio y a la división" de las israelíes. "Una y otra vez los ciudadanos israelíes han decidido que la era de Netanyahu está acabada", ha sostenido, según recoge el diario 'Times of Israel'.

El líder de la oposición ha mantenido que esta vez "va a ser diferente" ya que ha asegurado que el presidente del país, Reuven Rivlin, le pedirá que forme un gobierno de coalición y que tiene intención de hacerlo rápido, ya que ha asegurado que ya ha comenzado a mantener contacto con posibles socios de gobierno.

Además, ha acusado al primer ministro de no hablar de las protestas y la violencia que se está dando en las calles debido a una atmósfera que él mismo ha generado, según Gantz. "No dejaremos que Israel se convierta en una dictadura, no nos acobardaremos", ha sostenido.

A TRES ESCAÑOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

Los resultados definitivos de las elecciones parlamentarias celebradas el lunes en Israel ideron la victoria al Likud, si bien han dejado la coalición derechista que encabeza Netanyahu a tres escaños de la mayoría absoluta.

La comisión electoral reveló que el Likud de Netanyahu se hizo con 36 escaños, mientras que su coalición tendría 58, por debajo de los 61 que suponen la mayoría absoluta en la Knesset.

Por su parte, el partido opositor Azul y Blanco recabó 33 escaños, mientras que la Lista Conjunta --una coalición de partidos mayoritariamente árabes-- se hizo con 15 escaños.