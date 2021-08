El Gobierno de Israel aprueba unos Presupuestos anuales por primera vez en tres años

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha aprobado este lunes los Presupuestos anuales por primera vez en tres años, lo que ha sido descrito por el primer ministro, Naftali Bennett, como una "vuelta al trabajo" tras un estancamiento político que ha llevado al país a celebrar cuatro elecciones anticipadas en cerca de dos años.

"Tras tres años de estancamiento, Israel está de vuelta al trabajo", ha manifestado, antes de destacar "la magnitud del momento". "Tras años de abandono, esta mañana hemos conseguido el presupuesto más atrevido, más centrado en la competición y de más ayuda para los sectores más débiles (de la sociedad)", ha argüido.

Así, el ministro de Economía israelí, Avigdor Lieberman, ha resaltado que estas reformas contempladas por los Presupuestos, que aún tienen que ser aprobados por el Parlamento, permitirán cambios en la calidad de vida de la población, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

"Las reformas aprobadas se centran principalmente en rebajar el coste de vida. Hemos invertido una gran cantidad de financiación en infraestructura, transporte e inmuebles y hemos aplicados reformas significativas que reducirán la burocracia", ha recalcado.

La votación ha salido adelante tras varias horas de negociaciones y después de que se hayan destinado cerca de 2.000 millones de shekels (cerca de 521,5 millones de euros) al Ministerio de Sanidad, cuyo titular, Nitzan Horowitz, había amenazado con votar en contra si no se satisfacían sus demandas.

Entre las principales reformas que contemplan los Presupuestos figura una reforma agrícola, que ha sido acogida con protestas durante los últimos días, el aumento gradual de la edad de jubilación para las mujeres hasta los 65 años durante los próximos once, según 'The Times of Israel'.

De esta forma, será necesario que el Parlamento --en el que el Gobierno cuenta con 61 de los 120 escaños-- apruebe los Presupuestos para sacarlos adelante por primera vez desde 2018. En caso contrario, el Ejecutivo hará frente a su disolución y a una nueva convocatoria de elecciones.

Israel lleva sin Presupuestos aprobados desde 2018, cuando las tensiones internas llevaron a la caída del Gobierno y a la celebración de cuatro elecciones hasta que surgió una coalición viable de los fragmentados parlamentos que surgieron de las urnas, que puso fin al mandato del ya ex primer ministro Benjamin Netanyahu.