Israel.- Israel frustra un presunto ciberataque vinculado a un grupo de 'hackers' norcoreanos

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Israel ha informado este miércoles de que ha frustrado un presunto ciberataque contra sus instalaciones que estaría vinculado a un grupo de 'hackers' norcoreanos.

En un comunicado, las autoridades israelíes han señalado que el ataque constaría de varias ofertas de empleo falsas que serían utilizadas como cebo para lograr acceso a las bases de datos de Defensa.

El ataque en cuestión habría sido realizado por el Grupo Lazaus, si bien este habría sido frustrado y no se habría compartido "información de alta sensibilidad", según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

"Los miembros del grupo utilizaron varias técnicas, ente ellas la de crear falsos perfiles de LinkedIn", ha indicado el Ministerio, que asegura que los "atacantes se hicieron pasar por altos cargos de empresas y multinacionales".

El Grupo Lazarus, que también ha sido vinculado por el Gobierno estadounidense a Pyongyang, habría estado detrás del ciberataque perpetrado en 2014 contra Sony Pictures Entertainment, así como al ataque de 2017 que afectó a miles a ordenadores den 150 países mediante el uso del ransomware WannaCry.

"El director de seguridad para el Establecimiento de la Defensa seguirá trabajando para frustrar este tipo de ataques, que buscan acceder a las redes de Defensa de Israel y dañar sus capacidades tecnológicas", recoge el texto.

Israel alertó a principios de este año de un ciberataque llevado a cabo contra su infraestructura hídrica, pero atribuyó la autoría del mismo al Gobierno iraní. Ahora, las autoridades han abierto una nueva investigación sobre este tipo de ataques cibernéticos.