Israel lanza una nueva oleada de ataques en Teherán contra cuarteles de la Inteligencia iraní y la Fuerza Quds

El Ejército israelí ha lanzado este lunes una nueva oleada de ataques contra la capital de Irán, Teherán, que ha alcanzado varios cuarteles del Ministerio de Inteligencia iraní y un centro de comando perteneciente a la Fuerza Quds, una unidad especial de la Guardia Revolucionaria.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado sedes y bases de organismos de seguridad interna subordinados al régimen terrorista iraní y responsables de reprimir las protestas contra el régimen, incluso mediante el uso de la violencia y el arresto de civiles", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

En concreto, el Ejército israelí ha informado de que sus fuerzas han atacado más de diez sedes pertenecientes al Ministerio de Inteligencia de Irán y un centro de comando de la Fuerza Quds donde, presuntamente, "estaban reunidos soldados iraníes".

La Fuerza Aérea israelí también ha llevado a cabo recientemente tres oleadas adicionales de ataques en el oeste de Irán contra docenas de lanzamisiles, sitios de producción de armamento, sistemas de defensa y otros lugares asociados a la Guardia Revolucionaria.

"El ataque agrava los daños contra régimen terrorista iraní. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán dañando las estructuras y operativos del régimen dondequiera que opere", han indicado, agregando que el objetivo es "eliminar cualquier amenaza" contra Israel y "mantener la seguridad de los ciudadanos israelíes".

Más tarde, ha informado de que sus fuerzas han destruido la sede de la emisora estatal iraní IRIB en otro ataque aéreo en Teherán y ha afirmado que el edificio era utilizado "por las fuerzas del régimen iraní para promover operaciones militares".

"A lo largo de los años, el Servicio de Radiodifusión de Irán ha instado a la destrucción del Estado de Israel y al uso de armas nucleares. Además, ha propiciado la opresión del pueblo iraní y la difusión de mentiras entre la población", ha argüido.

El edificio ya fue objeto de dos bombardeos distintos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel el domingo, el segundo de los cuales habría causado la interrupción total de las emisiones de la cadena, según informaron medios iraníes.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.