Israel.- Lapid acusa a Netanyahu llevar a Israel "a la guerra civil"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha denunciado este lunes que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, está llevando al país "a la guerra civil" por su hostilidad hacia la Policía, la Fiscalía, la prensa y los tribunales manifestada este domingo, primer día de su juicio por corrupción. Netanyahu está acusado de soborno, fraude y violación de confianza.

"Lleva a sus ministros al tribunal para acompañarle, arenga a sus simpatizantes e intenta llevarnos a la guerra civil. No se le puede permitir seguir en el cargo", ha afirmado Lapid, según recoge el periódico 'The Times of Israel'.

Netanyahu llegó incluso a denunciar un intento de golpe de Estado para "derrocar a un primer ministro fuerte y de derechas". "Ayer hubo un intento de golpe de Estado y fue liderado por Netanyahu. Intentó atacar a la Policía, a los fiscales, los tribunales y los medios de comunicación. Intentó amenazar a sus jueces", ha asegurado Lapid, líder del partido Yesh Atid.

"Israel cambió ayer. Nunca será el mismo. Un primer ministro en el cargo está siendo juzgado. Su juicio no comenzó con una presentación de pruebas, sino con un salvaje discurso de odio contra el estado de derecho, contra los tribunales. Sabe que habrá violencia, pero no le importa", ha añadido Lapid durante una reunión del grupo parlamentario Yesh Atid-Telem.

Lapid también ha criticado a su antiguo aliado y ahora ministro de Defensa, Benjamin Gantz, quien rompió contra todo pronóstico con Lapid para formar un gobierno de coalición con Netanyahu y turnos en el cargo de primer ministro tras las recientes elecciones israelíes.

"Hace una semana, cuando entrasteis en el Gobierno, dijisteis 'no aceptaremos ataques al estado de derecho'. Ha habido un ataque al estado de derecho. Un ataque violento, directo. ¿Qué vais a hacer al respecto? ¿Aún os queda algún principio por el que tengáis ganas de luchar?", ha apelado.

El más grave de los casos que pesan contra Netanyahu es el caso 4000, en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.

En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.

Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.