MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Likud del ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha presentado este miércoles una moción de censura contra el nuevo Gobierno israelí, apenas tres días después de que Naftali Bennett fuera elegido como nuevo primer ministro en la Knesset.

La moción, que será votada el 21 de junio, ha sido presentada por el líder de la facción del Likud en el Parlamento, Miki Zohar, en nombre de varios partidos opositores bajo el argumento de que el Ejecutivo "fue establecido a través de las mentiras y el fraude".

Asimismo, resalta que el Gobierno de Bennett, integrado por una coalición de ocho de los trece partidos con representación parlamentaria, "no cuenta con un mandato de la población", según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

El propio Netanyahu pidió el lunes "una disciplina férrea" entre los partidos opositores para lograr derribar el nuevo Gobierno y apostó por dificultar sus tareas y "lograr la redención del pueblo y el Estado de Israel".

Bennett ha llegado al poder merced a una amplia coalición de Gobierno que abarca a la práctica totalidad del espectro político y que le permitirá desempeñar el cargo de primer ministro durante los dos próximos años, hasta que sea sustituido por el líder del partido centrista Yesh Atid, Yair Lapid.