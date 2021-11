Israel y Marruecos firman un memorando de entendimiento a nivel de defensa

El pacto es el primero de este tipo que sella el Gobierno israelí con un país árabe

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa de Israel y Marruecos, Benjamin Gantz y Abdelatif Ludiyi, respectivamente, han firmado este miércoles un memorando de entendimiento a nivel de seguridad, el primero que alcanza el Gobierno israelí con un país árabe, en el marco de la visita de Gantz a Rabat.

"Acabo de firmar con el ministro de Defensa de Marruecos, Abdelatif Ludiyi, un acuerdo sobre cooperación a nivel de seguridad con Marruecos", ha dicho Gantz en su cuenta en la red social Twitter, un mensaje en el que ha dado las gracias a su homólogo y al rey Mohamed VI por "sus esfuerzos para expandir las relaciones entre ambos países".

Así, ha subrayado que "es un paso histórico" y ha agregado que "el acuerdo incluye la regulación de la cooperación a nivel de Inteligencia, la entrega de material de seguridad, el entrenamiento conjunto y unos lazos cercanos entre las industrias".

Israel firmó acuerdos de paz con Egipto y Jordania en 1979 y 1994, si bien no ha llegado a alcanzar memorandos de entendimiento a nivel de defensa, motivo por el que un funcionario del Ministerio de Defensa israelí ha destacado en declaraciones concedidas al diario 'The Times of Israel' que el pacto con Marruecos "no tiene precedentes".

Gantz llegó a la capital de Marruecos a última hora del martes, convirtiéndose en el segundo ministro en realizar una visita al país desde que ambos normalizaran sus relaciones a finales de 2020, en el marco de los conocidos como 'Acuerdos de Abraham', mediados por el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, realizó un viaje en agosto a Rabat en el que inauguró la misión diplomática del país en Rabat y entregó una carta redactada por el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la que invita al rey Mohamed VI a realizar una visita al país.

Por su parte, Gantz ha iniciado sus actos a primera hora de este miércoles con una vistia a las tumbas de Mohamed V y Hasán II, abuelo y padre del actual monarca, respectivamente. Allí, el ministro de Defensa israelí ha presentado una ofrenda floral.

"La importante visita a Marruecos arranca con una visita al mausoleo de Mohamed V en Rabat. He presentado una ofrenda floral y he escrito en el libro de visitantes. Trabajaremos juntos para un futuro mejor y una asociación y paz entre naciones y pueblos", ha dicho Gantz en un mensaje en Twitter.

Está previsto que Gantz mantenga en las próximas horas una reunión con el jefe de las Fuerzas Armadas marroquíes, Abdelfatá Luarak, y con el ministro de Exteriores, Naser Burita. Durante la jornada del jueves visitará una sinagoga en Rabat antes de volver a Israel.

La firma del memorando de entendimiento llega además en un momento de tensiones entre Marruecos y Argelia, que en agosto cortó sus lazos diplomáticos con Rabat y que a principios de noviembre denunció la muerte de tres camioneros argelinos en un bombardeo marroquí.

El acuerdo entre Marruecos e Israel para normalizar las relaciones llegó después de que el Gobierno israelí firmara pactos similares con Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Sudán. El propio Lapid viajó recientemente a EAU y Bahréin para abrir las embajadas israelíes en estos países.

El pacto llevó aparejado el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental, apenas unas semanas después del estallido de enfrentamientos y la ruptura del alto el fuego de 1991, una decisión duramente criticada por el Frente Polisario, respaldado por Argelia.