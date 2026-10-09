Muere un hombre en una explosión de un coche en el norte de Israel

Archivo - June 24, 2025, Beâ€Er Sheva, Beâ€Er Sheva, israel: Israeli rescue teams operate at the scene of a missile strike on a residential area in Be'er Sheva, southern Israel, 24 June 2025. According to the Israeli military, Iran launched a barrage of b - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha muerto este jueves en una explosión de un vehículo a la entrada de la ciudad de Or Akiva, en el norte de Israel, según han informado la Policía y los servicios de Emergencias.

La Policía aún desconoce la causa de la explosión y ha abierto una investigación sobre el incidente, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

El servicio nacional de emergencias ha afirmado que sus médicos y sanitarios fueron enviados al lugar de la explosión del coche, donde encontraron a un hombre de unos 40 años con lesiones en múltiples órganos, que finalmente ha sido declarado muerto en el lugar de los hechos.