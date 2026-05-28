Archivo - April 19, 2026, Jerusalem, Israel: Family and friends visit the graves of their loved ones as IDF soldiers place small Israeli flags with black ribbons on each of the graves and salute the fallen at the Mount Herzl Military Cemetery. Depicted ar - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de una sargento en un incidente ocurrido durante una operación militar en el norte del país donde dos reservistas han resultado heridos, uno de ellos grave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado a la fallecida como Rotem Yanai, de 20 años, quien "murió durante una operación en el norte del país", tras lo que las autoridades castrenses la han ascendido del rango de cabo a sargento.

En el mismo incidente, según ha señalado un portavoz de las FDI, "un reservista resultó gravemente herido y otro, levemente", por lo que fueron evacuados para recibir atención médica en el hospital, informando las autoridades a sus respectivas familias.