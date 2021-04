Netanyahu da marcha atrás y nombra a Gantz como ministro de Justicia de Israel

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado marcha atrás y ha nominado como ministro de Justicia al opositor Benjamin Gantz, quien ocupa la cartera de Defensa, después de que el Tribunal Supremo congelara el nombramiento de Ofir Akunis en el cargo.

El Supremo anunció su decisión el martes después de que el Gobierno de Netanyahu, que está en funciones tras las últimas elecciones, ignorara las advertencias del fiscal general, Avichai Mandelblit, e insistiera en el nombramiento de Akunis, del Likud.

Las tensiones derivan de la negativa del primer ministro, conocido popularmente como 'Bibi', de reconocer que el acuerdo de unidad con Gantz tras las elecciones de 2019 sigue en pie, pacto que daba al opositor Azul y Blanco el derecho a nombrar al ministro de Justicia.

En este contexto, Gantz subrayó que su partido tiene derecho a dicha nominación y se postuló como titular de la cartera, mientras que la Justicia ha recalcado que el acuerdo sigue en pie hasta que no haya un acuerdo para la formación del nuevo Ejecutivo, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Tras una reunión celebrada a primera hora del día por parte del Consejo de Ministros, la oficina de Netanyahu ha lamentado que "se hayan rechazado nuevamente sus ofertas de compromiso" y ha dicho que nombra a Gantz para "salir de un callejón sin salida y permitir las actividades necesarias en el Ministerio de Justicia".

Sin embargo, el comunicado ha sido publicado poco después de que el propio Netanyahu enviara su respuesta a la decisión del Supremo, en la que ha hecho hincapié en la validez de la nominación de Akunis, pese a suponer una violación del citado acuerdo de unidad.

La oposición ha insistido en numerosas ocasiones en la importancia de mantener el control de esta cartera ante lo que describen como intentos por parte de Netanyahu de influir en el proceso abierto contra él por presunta corrupción, que está ya en la fase de presentación de pruebas.

Netanyahu, la primera persona en la historia en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro de Israel, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados, tras las investigaciones encabezadas por Mandelblit.

El nombramiento de Gantz como ministro de Justicia para el Gobierno en funciones llega en un momento en el que Netanyahu intenta ensamblar el nuevo Ejecutivo, una tarea que se antoja complicada debido a la fragmentación en la Knesset tras las cuartas legislativas en cerca de dos años y la falta de apoyos entre el bloque derechista para lograr una mayoría.

En este contexto, 'Bibi' abogó la semana pasada por una "elección directa" para elegir al próximo jefe de Gobierno. "Quiero llegar al punto en el que formemos un Gobierno derechista y la forma de hacerlo sin depender de una facción u otra son las elecciones directas", dijo, una propuesta rechazada desde la oposición.

El partido ultraortodoxo Shas presentó un proyecto para celebrar elecciones especiales en mayo para elegir al primer ministro, lo que impediría también que Gantz llegue a ser primer ministro en noviembre, en línea con el citado acuerdo de unidad y siempre que el Gobierno siga en funciones en esa fecha.