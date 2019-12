Israel.- Netanyahu dejará el 1 de enero el resto de carteras pero seguirá siendo primer ministro

Publicado 12/12/2019 12:41:07 CET

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este jueves que dejará el resto de carteras que ocupa a partir del próximo 1 de enero pero seguirá al frente del Gobierno, cediendo así a la presión después de haber sido imputado por corrupción.

Netanyahu, además de ser primer ministro, también está al frente de las carteras de Sanidad, Asuntos Sociales y Diáspora, y es asimismo ministro de Agricultura en funciones. Una vez abandone dichos cargos, designará a ministros para que los ocupen.

La decisión se produce tres semanas después de que el fiscal general, Avichai Mandelblit, le imputara por soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos por corrupción en los que está implicado.

Según la prensa israelí, Netanyahu ha informado de su decisión al Tribunal Supremo tras un recurso presentado por el Movimiento para el Gobierno de Calidad solicitando que renunciara al resto de cargos que ocupa. Asimismo, planteaba al Tribunal Supremo que ordene a Netanyahu que dimita como primer ministro y designe un sustituto temporal.

Los abogados del mandatario han argumentado que la legislación israelí permite que un primer ministro imputado por un delito no tiene por qué dimitir o abandonar ninguno de sus puestos ministeriales, pero ha decidido pese a ello respetar los deseos de quienes le exigen su renuncia.

"Es desafortunado que el primer ministro violara la sabiendas la ley durante semanas y solo haya anunciado su renuncia tras nuestro recurso", ha comentado el Movimiento para el Gobierno de Calidad tras conocer la decisión, según informa 'Yedioth Ahronoth'.

"Pedimos al tribunal que ordene al primer ministro que dimita inmediatamente de todas sus obligaciones, incluida la de primer ministro", ha añadido. "Netanyahu debe pelear para demostrar qaue es una persona inocente como persona particular y no como primer ministro (...) y no arrastrar al todo el país con él al banquillo de los acusados", ha reclamado la organización.

El paso de Netanyahu se produce tan solo horas después de que el Parlamento israelí, la Knesset, aprobara su disolución y la convocatoria de las terceras elecciones en menos de un año después de que ni el primer ministro y líder del Likud ni el líder del principal partido opositor Azul y Blanco, Benny Gantz, hayan sido formar gobierno.