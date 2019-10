Israel.- El nuevo Parlamento de Israel inicia sus sesiones sin avances para la formación del Gobierno

Publicado 03/10/2019 17:59:46 CET

Gantz dice a Netanyahu que lo necesario en Israel es un gobierno de unidad y no "un gobierno de inmunidad" Lapid renuncia a su acuerdo para rotar como primer ministro y pide a Netanyahu que se aparte

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos parlamentarios de Israel han jurado este jueves sus cargos, dos semanas después de que se celebraran elecciones generales en el país y en medio del estancamiento de las conversaciones para intentar formar Gobierno.

La coalición opositora Azul y Blanco fue la fuerza más votada en los comicios, con un total de 33 escaños, seguido por el Likud, con 32, sin embargo ninguno de los partidos cuenta con los respaldos necesarios para alcanzar el apoyo de 61 diputados necesarios.

Así las cosas, y tras las consultas con los partidos, el presidente del país, Reuven Rivlin, encargó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, la formación de gobierno.

Netanyahu inició entonces contactos con Azul y Blanco, liderado por Benjamin Gantz, sin que las partes hayan logrado un pacto para formar un gobierno de unidad. El primer ministro acusó el miércoles directamente al colíder de la formación, Yair Lapid, de bloquear el proceso.

"La única razón por la que no hay un gobierno de unidad es Yair Lapid", dijo en su cuenta en Twitter, en la que acusó al antiguo periodista de "retener como un rehén" a Gantz.

Fuentes con conocimiento de las negociaciones apuntaron en los últimos días que Gantz estaba abierto a un pacto de rotación en el cargo entre él y Netanyahu, algo que ha sido rechazado por Lapid, quien había alcanzado un acuerdo que preveía que Gantz y él rotarían en el cargo de primer ministro.

En este contexto, Rivlin ha subrayado durante la sesión inaugural que "la formación de gobierno no es solo el deseo del pueblo". "Más que nunca, en momentos como este, es una necesidad económica y de seguridad", ha dicho, según el diario 'Yedioth Ahronoth'.

El mandatario ha recalcado además que los votantes "sacaron la tarjeta roja al populismo y un sistema político que se alimenta de destacar las diferencias y que ve los miedos como algo a explotar".

Por ello, ha pedido a los parlamentarios que "aprovechen la oportunidad de formar un gobierno amplio" que "permita dejar de lado los desacuerdos y trabajar para encontrar áreas de acuerdo".

Durante la jornada, Lapid se ha mostrado dispuesto a renunciar al acuerdo que alcanzó con Gantz para rotar en el cargo de primer ministro si ello facilita un acuerdo con el Likud, al tiempo que ha pedido a Netanyahu que se aparte por las investigaciones contra él por corrupción.

"En favor de un gobierno de unidad, renuncio al acuerdo sobre la rotación", ha dicho, antes de recalcar que "no habrá una rotación entre tres personas". "Eso no es serio. Gobernar un país es un asunto serio (...) y no habrá otras elecciones", ha remachado.

Las declaraciones de Lapid han sido rápidamente aplaudidas por el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, quien en todo momento ha defendido la necesidad de un gobierno de unidad entre Azul y Blanco, el Likud y su propia formación.

GANTZ RECHAZA UN "GOBIERNO DE INMUNIDAD"

Por su parte, Gantz ha dicho que su partido hace todo lo que puede para lograr un acuerdo de unidad y ha cargado contra Netanyahu por los casos de corrupción abiertos contra él. "¿Es normal? Un primer ministro debería estar ocupado con asuntos de Estado y no con sus problemas legales", ha criticado.

En este sentido, ha argumentado que lo necesario en Israel es un gobierno de unidad y no "un gobierno de inmunidad", en referencia a los cargos por corrupción que podrían llegar a ser presentados contra el primer ministro.

"Reitero mi llamamiento: Netanyahu, no te agarres a tu posición. Nos encargamos desde aquí y juntos llevaremos el país a buenos lugares", ha sostenido, tal y como ha informado el diario local 'Haaretz'.

"Estos días hay informaciones sobre tres casos graves (contra Netanyahu). Espero que sea absuelto de todos los cargos. No quiero verle imputado por corrupción y abuso de confianza", ha agregado. "No quiero ver a un primer ministro entre rejas", ha apuntado.

Netanyahu está siendo investigado en los conocidos como caso 1000, 2000 y 4000, en los que es sospechoso de aceptar regalos de empresarios a cambio de favores políticos, alcanzar un acuerdo con un medio para lograr una cobertura favorable a cambio de dañar a un diario de la competencia, y entregar concesiones a un empresario a cambio de una cobertura favorable en un portal de noticias.

NETANYAHU PIDE "UN GOBIERNO DE UNIDAD AMPLIO"

En respuesta, Netanyahu ha destacado que "se están haciendo grandes esfuerzos para intentar formar un gobierno de unidad amplio, que es lo que han decidido los votantes", al tiempo que ha acusado a Gantz de "intentar evitar su decisión". "Si vamos juntos, salvaremos al pueblo israelí", ha remachado.

Netanyahu está sopesando la celebración de primarias en el Likud con el fin de reforzar su posición y disipar las dudas respecto a la unidad de la formación tras las elecciones generales.

"El objetivo del paso es disipar la ilusión de una 'rebelión en el Likud' que otros partidos desean, algo que les está reteniendo de sumarse a un gobierno de unidad", ha explicado un portavoz del partido, en referencia a los esfuerzos en curso para la formación de gobierno tras los comicios.

Sin embargo, Netanyahu podría tener rivales dispuestos a arrebatarle el liderazgo. El diputado Gideon Saar, uno de los principales rivales del primer ministro dentro del partido, ya ha dado el paso, con un escueto mensaje en Twitter: "Estoy preparado".