Israel ordena un confinamiento y suspende el transporte coincidiendo con la fiesta del Pésaj por el coronavirus

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este martes una suspensión del transporte y el confinamiento de la población a partir de este miércoles, coincidiendo con el inicio de las festividades del Pésaj, una de las más destacadas en la comunidad judía, a causa de la pandemia de coronavirus.

El Ejecutivo ha aprobado una batería de medidas de emergencia que implican una prohibición del tráfico interurbano desde las 19.00 horas (hora local) de este mismo martes hasta las 6.00 horas del viernes.

Asimismo, el confinamiento tendrá lugar entre las 15.00 horas del miércoles y las 7.00 horas del jueves, momento a partir del cual la población podrá salir a comprar alimentos y medicinas, pero no abandonar la ciudad.

Durante este periodo habrá excepciones para aquellas personas que vivan en zonas en las que no hay supermercados o farmacias, en aparente referencia a algunos asentamientos, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, los residentes en Jerusalén no podrán abandonar la zona en la que viven durante todo este periodo, después de que las autoridades hayan dividido el plano local en siete partes.

El Gobierno ha ordenado además que el transporte público en todo el país quede suspendido a las 20.00 horas de este martes y se retome el domingo por la mañana.

Las medidas, que no serán aplicadas en las localidades de mayoría árabe, están diseñadas para evitar reuniones sociales y familiares con motivo del Pésaj y contener así una segunda oleada de contagios.

En otro orden de cosas, el Ejecutivo ha aprobado una orden para que todos los israelíes que abandonen sus viviendas a partir de las 19.00 horas del domingo usen mascarillas. La pandemia ha dejado hasta la fecha más de 9.000 casos en Israel, con 60 fallecidos.