Israel.- El presidente de Israel pide "no perder la fe" en la democracia ante las terceras elecciones en menos de un año

Publicado 12/12/2019 22:19:34 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha pedido este jueves a la población "no perder la fe" en la democracia, después de que el país se haya visto abocado a unas terceras elecciones generales en menos de un año por la falta de acuerdo para formar gobierno.

"No debemos perder la fe en el sistema democrático o en su capacidad para crear la realidad que vivimos con nuestras propias manos", ha dicho, antes de pedir "no caer en la desesperación o las quejas, lo que no supone ningún bien".

"Cuando llegue el momento, todos ejerceremos nuestro derecho democrático y lo haremos con la esperanza de un futuro mejor, cuanto antes posible, para todos nosotros", ha manifestado, según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

Así, ha resaltado que "tras dos rondas de elecciones y a punto de iniciarse una tercera campaña, es un momento clave para el público israelí". "La democracia israelí era y sigue siendo una fuente de orgullo, y sabemos que el sistema democrático tiene un coste", ha agregado.

"Rezo porque lo profundo de la actual crisis política y las divisiones que revela entre nosotros nos lleven, como sociedad y país, a luchar no sólo por el derecho a estar en desacuerdo entre nosotros, sino al deber de encontrar en lo que estamos de acuerdo", ha zanjado.

El Parlamento de Israel fue disuelto en la medianoche del miércoles ante la falta de acuerdo para la formación de gobierno, tras lo que fue aprobada la fecha del 2 de marzo de 2020 para las próximas elecciones generales.

Los dos principales partidos de Israel, el Likud y Azul y Blanco, acordaron el lunes que las nuevas elecciones generales se celebren el 2 de marzo, dado que la fecha fijada automáticamente --el 10 de marzo-- coincidía con la festividad del Purim.

Tanto el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, como el líder de Azul y Blanco, Benjamin Gantz, devolvieron el mandato que les entregó Rivlin, tras no poder formar una coalición en los 28 días con los que contaron cada uno de ellos para materializar sus esfuerzos.

Por otra parte, en la medianoche de este miércoles expiró el plazo de 21 días para que algún parlamentario consiga el apoyo de 61 diputados --la mayoría de la Knesset-- para encabezar un gobierno.

El país celebró elecciones generales en abril, que se saldaron igualmente sin acuerdo entre los partidos para crear una coalición, lo que derivó en la convocatoria de comicios en septiembre, igualmente sin mayorías suficientes. Será la primera vez que Israel acuda a unas terceras elecciones consecutivas.