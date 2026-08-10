Israel/Siria.- Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán sirios

Archivo - Miembros de la comunidad drusa en la zona de amortiguación impuesta por Israel en los Altos del Golán sirios - Europa Press/Contacto/Jia Maer¡awade - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Colombia ha anunciado este lunes su reconocimiento a la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio que este país arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, una decisión que llega semanas después de anunciar el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con las autoridades israelíes.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha tomado esta medida alegando "la importancia estratégica" de este territorio para la "seguridad" de Israel y la "persistente inestabilidad" en Oriente Próximo, por lo que ha defendido "el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas".

"Durante décadas, Israel ha enfrentado desafíos de seguridad persistentes y de carácter existencial a lo largo de sus fronteras. Estas amenazas se han intensificado de manera significativa en los últimos años, culminando en los horribles atentados terroristas del 7 de octubre, que pusieron de manifiesto la gravedad y la naturaleza cambiante de los peligros que enfrenta el pueblo israelí", ha señalado en un comunicado el Ministerio de Exteriores colombiano.

En este sentido, la cartera diplomática ha defendido que el "mantenimiento del control y la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán" es un "esencial" para su defensa y "su capacidad para proteger y salvaguardar a sus ciudadanos".

El Ministerio encabezado por Omar Bula Escobar ha subrayado que, "con esta decisión, Colombia reafirma su compromiso con la búsqueda de una paz estable y duradera en Oriente Próximo", si bien la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel es un movimiento no reconocido por parte de la comunidad internacional.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha trasladado su agradecimiento a De la Espriella, a quien ha descrito como "buen amigo", y a su homólogo colombiano por una decisión que ha considerado "histórica".

"Con ello, el presidente de Colombia ha demostrado, en una de sus primeras decisiones en el cargo, su liderazgo, sus valores y su compromiso con Israel y la seguridad de Israel. Israel es un país pequeño sin profundidad estratégica. Tener fronteras defendibles es esencial para Israel a fin de garantizar la existencia del pueblo judío en su patria histórica", ha señalado en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia israelí ha indicado que esta medida es fruto del encuentro que mantuvo con el mandatario colombiano en Barranquilla el pasado jueves y ha asegurado que seguirá trabajando para que más países se unan a Estados Unidos y Colombia "en el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre el Golán, sobre el cual se aplicó la ley israelí hace 45 años".

El anuncio llega días después de que las autoridades de Colombia e Israel retomaran sus relaciones diplomáticas, rotas en mayo de 2024 por el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, en respuesta a las acusaciones contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.